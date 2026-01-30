विज्ञापन
विशेष लिंक

बर्बरता की इंतहा... दिल्ली में 11 साल के बेटे को सौतेले पिता ने दी दर्दनाक मौत, क्षत-विक्षत शव का VIDEO भी बनाया

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में सौतेले पिता द्वारा 11 वर्षीय अल्तमश की हत्या और फरीदाबाद में दो वर्षीय मासूम की मौत ने लोगों को झकझोर दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
बर्बरता की इंतहा... दिल्ली में 11 साल के बेटे को सौतेले पिता ने दी दर्दनाक मौत, क्षत-विक्षत शव का VIDEO भी बनाया
  • उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक सौतेले पिता पर अपने 11 वर्षीय बेटे की हत्या का आरोप लगा है
  • आरोपी वाजिद खान ने कथित तौर पर वारदात के बाद वीडियो बनाकर परिवार को घटना की जानकारी दी थी
  • घरेलू विवाद के चलते पति-पत्नी के बीच कलह की वजह से इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने की आशंका जताई गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई एक खौफनाक हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया है. एक 11 वर्षीय मासूम की हत्या का आरोप उसके ही सौतेले पिता पर लगा है. लेकिन इस मामले को और भयावह बना देने वाली बात यह है कि आरोपी ने कथित तौर पर वारदात के बाद वीडियो बनाकर परिवार को भेजा, मानो अपनी करतूत का खुला ऐलान कर रहा हो. फरीदाबाद के सीकरी गांव से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आयी है जहां एक दूसरे सौतेले पिता ने महज़ दो साल के बच्चे को जमीन पर पटककर मार डाला. इन दोनों वारदातों ने रिश्तों की जड़ों को झकझोर दिया है. दिल्ली में हुई हत्या के मामले में प्रारंभिक जांच में बच्चे के सौतेले पिता का नाम सामने आया है, जिस पर आरोप है कि उसने घरेलू विवाद से उपजे गुस्से में मासूम की जान ले ली.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी और बच्चे की मां के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे. आशंका है कि इसी तनाव ने हत्या जैसी खौफनाक वारदात को जन्म दिया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आसपास की जांच शुरू की गई. लेकिन जब यह बात सामने आई कि आरोपी ने घटना का वीडियो बनाकर परिवार को भेजा, तब यह मामला और भी भयावह हो उठा. 

घटना को लेकर मृतक बच्चे की बहन ने बताया कि आरोपी ने वीडियो बनाकर भेजा और बताया कि उसने बच्चे की हत्या कर दी है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस अब वीडियो की सत्यता, वक्त, लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण कर रही है. आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार में अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि स्थिति हत्या तक पहुंच जाएगी.

फरीदाबाद में सौतेले पिता ने जमीन पर पटककर ली जान

दिल्ली के इस मामले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के गांव सीकरी से एक और भयावह मामला सामने आया. आरोपी रणवीर सिंह, जो मजदूरी करता था और मूल रूप से बिहार के दरभंगा का निवासी है, अपनी दूसरी पत्नी और उसके पूर्व पति से हुए बच्चों के साथ रह रहा था.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पत्नी से अक्सर बच्चों को लेकर लड़ाई करता था. उसे शिकायत थी कि पत्नी बच्चों में अधिक समय देती है और उसे नज़रअंदाज़ करती है. इसी नाराजगी और गुस्से में आरोपी ने 25 जनवरी की रात दो साल के बच्चे को जोर से जमीन पर पटक दिया. बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद वह उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें-: 'मैं तुम्‍हारी बहन को मारने...', महिला स्‍वाट कमांडो का आखिरी फोन कॉल सुन सहम गया भाई, दिल्‍ली की रोंगटे खड़े करने वाली घटना

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shastri Park Murder, Delhi Crime
Get App for Better Experience
Install Now