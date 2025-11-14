मुझे लगता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन होगा... बिहार में प्रचंड जीत के बाद बोले पीएम मोदी

बिहार में बीजेपी और एनडीए की बंपर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है. पीएम मोदी ने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा विभाजन होने की आशंका भी जताई और कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी अब समझने लगे हैं कि वह सबको एकसाथ डुबो रही है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में चुनाव हुए और इनमें कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. आज ही के दिन एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति का आधार विरोध करना है.

उन्होने कहा कि संसद का समय बर्बाद करना, कभी ईवीएम पर सवाल उठाना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी वोट चोरी को मनगढ़ंत झूठा आरोप लगाना, कभी जाति-धर्म के आधार बांटना, देश को दुश्मनों को आगे लाना... कांग्रेस के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच ही नहीं है. इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है.

ये भी देखें- बिहार में NDA की डबल सेंचुरी पर PM मोदी ने लहराया गमछा, इसमें छिपे हैं बड़े सियासी मायने

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है, इसीलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पनप रहा है, जो इस नेगेटिव राजनीति से असहज है. पीएम मोदी ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि कांग्रेस के जो नामदार हैं, जो कांग्रेस को साथ लेकर चल रहे हैं, उनमें अंदर ही अंदर घोर नाराजगी पनप रही है. हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो जाए. उनका कहना था कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस सबको एकसाथ डुबो रही है. इसीलिए मैंने बिहार चुनाव में उनके लिए कहा था कि तालाब में डुबकी लगाकर वह बिहार में चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं.

ये भी देखें- बिहार में वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार... PM मोदी ने 'जंगलराज' का जिक्र कर RJD पर किया तगड़ा वार

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था. मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लाइबलिटी है. कांग्रेस अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है. आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है. जैसे कि मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने छठ पूजा को ड्रामा कहने के लिए आज तक माफी नहीं मांगी है. बिहार के लोग इसे माफ नहीं करेंगे.