बिहार में वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार... PM मोदी ने 'जंगलराज' का जिक्र कर RJD पर किया तगड़ा वार

बिहार में एनडीए और बीजेपी की बंपर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया. उन्होंने जय छठी मईया के जयघोष से अपने संबोधन की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने खुद को जनता जनार्दन का सेवक बताते हुए कहा कि चुनाव में ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास... बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है. आज बिहार ने बता दिया है, फिर एक बार NDA सरकार. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं फिर से कहना चाहता कि बिहार में अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी.

मोदी-मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के चुनाव में जब मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी के लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था. लेकिन आज मैं फिर से कहता हूं कि अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी.

उन्होंने कहा कि आज बिहार के घर-घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है. मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है. उन्होंने खुद को जनता जर्नादन के सेवक बताते हुए कहा कि हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुराकर बैठे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में है, जहां युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या है. इनमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं. उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगलराज वालों के पुराने सांप्रदायिक MY (मुस्लिम-यादव) फॉर्म्युले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है. बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, पर आज की जीत ने एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ. उन्होंने कहा कि मैं बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं. पूरे बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार.