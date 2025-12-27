कांग्रेस में RSS प्रचारकों वाला कमिटमेंट चाहिए... NDTV से बोले दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि मैं राज्यसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार नहीं हूं. उन्होंने इस दौरान कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आरएसएस प्रचारकों वाला कमिटमेंट चाहिए. साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि बदलाव तभी होगा जब हर व्यक्ति संगठन में सुधार करने के लिए तैयार रहे.

उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान को गांव तक ले कर जाने की जरूरत है.इस बातचीत के दौरान सिंह ने प्रियंका गांधी को लेकर भी अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का अलग स्थान है. लोकसभा में उन्होंने अपनी अद्भुत छाप छोड़ी है.

आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को हुई CWC बैठक से ठीक पहले एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी और संगठन की जमकर तारीफ की है. उनके इस पोस्ट के बाद सियासत काफी गरमा गई थी.अब इस पर दिग्विजय की सफाई सामने आई है. उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है.

कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी दी है. उन्होंने कहा, "मैं संगठन का पक्षधर करता हूं, लेकिन मैं RSS और PM मोदी का घोर विरोधी हूं. आपको गलतफहमी हुई है. मैंने संगठन की तारीफ की है, लेकिन मैं RSS और PM मोदी और उनकी नीतियों का कड़ा विरोधी था, हूं और रहूंगा.

दिग्विजय सिंह ने CWC की बैठक में की विक्रेंद्रीकरण की पैरवी

सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय सिंह ने कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पार्टी संगठन में विक्रेंद्रीकरण की पैरवी की है. कार्य समिति की बैठक शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह ने ‘एक्स' पर एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हुए हैं और उनके पीछे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं.

