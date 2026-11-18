हैदराबाद के मुशीराबाद में एक सरकारी स्कूल में बिजली का करंट से बड़ा हादसा हो गया. कैंपस में स्थित 'नाइट एंजेल होम' में बिजली का करंट लगने से दो छात्राएं प्रभावित हुईं. एक छात्रा की मौत हो गई. वहीं, दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतक छात्रा की पहचान रेबेका के रूप में हुई है, जो चौथी कक्षा की छात्रा थी और 'नाइट एंजेल होम' में रहती थी. घटना में नंदिनी नाम की एक अन्य छात्रा के हाथों में गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों छात्राएं हॉस्टल परिसर से बाहर निकलने के लिए इमारत के पीछे बने एक गेट की तरफ गईं. वहां जाते वक्त, वे पीछे वाले गेट के पास मौजूद हाई-वोल्टेज बिजली के तारों के संपर्क में आ गईं.

छात्रा रेबेका को जोरदार बिजली का झटका लगा और मौके पर ही मौत हो गई. जबकि नंदिनी भी बिजली के तारों की चपेट में आ गई, जिससे उसके हाथों में गंभीर चोटें आईं. एक अन्य छात्रा इस हादसे में बाल-बाल बच गई.

इस घटना से हॉस्टल और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. इस दुखद घटना के बारे में पता चलने पर, हॉस्टल इंचार्ज ने मुशीराबाद पुलिस को सूचित किया और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने क्या कहा?

हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. मौत के पीछे की सही वजह जानने के लिए मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया. वहीं, घायल छात्रा को मेडिकल जांच और इलाज के लिए ले जाया गया.

पुलिस ने बताया, "बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे एक अनाथालय में 11 साल की एक छात्रा ने लोहे की किसी चीज से हाई-वोल्टेज तार को छू लिया, जिससे उसे बिजली का झटका लगा और उसकी मौत हो गई. हमने मामला दर्ज कर लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रहे हैं.

मुशीराबाद पुलिस ने घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. जांचकर्ता इस बात की पड़ताल करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे या नहीं. मामले में पुलिस की जांच जारी है. घटना और संभावित लापरवाही के बारे में और जानकारी का इंतजार है.

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