'ओ राधे पति मिला दो सांवरिया…' नए साल के पहले दिन बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भावुक पुकार

Banke Bihari Temple New Year 2026: नए साल की पहली सुबह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े थे. इसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला की करुण पुकार सबका ध्यान खींच रही थी. वह रोते हुए भजन गा रही थी – “राधे ओ राधे मुझे पति से मिलादे…” उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था.

पति की तलाश में मंदिर पहुंची हेमलता

करीब 60 साल की हेमलता अपने लापता पति राधेश्याम की तलाश में हर महीने बांके बिहारी मंदिर आती है. दो साल पहले वह अपने पति के साथ यहां आई थी, लेकिन मंदिर के गेट नंबर-5 से राधेश्याम अचानक गायब हो गए. पुलिस खोज में नाकाम रही, अब हेमलता की उम्मीद सिर्फ ठाकुर जी पर टिकी है. नए साल के पहले दिन वह रात से ही मंदिर के बाहर खड़ी है, ताकि प्रभु उसकी पुकार सुन लें.

ग्वालियर से आई पुरम शर्मा की आस्था

भीड़ में ग्वालियर से आई पुरम शर्मा भी शामिल थीं. वह कहती हैं कि बांके बिहारी जी को वह अपना भाई मानती हैं और हर साल 1 जनवरी को उनसे मिलने आती हैं. पुरम का विश्वास है कि ठाकुर जी ने उनके बीमार बेटे को ठीक किया है. उनका कहना है कि “जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वह बिना मांगे सब दे देता है.”

ये भी पढ़ें- देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदे पानी से 10 मर गए और सवाल को 'फोकट' बता रहे मंत्री जी

मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नए साल पर मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए हैं. बांके बिहारी मंदिर के गोसाई रसिक गोसाई ने बताया कि इस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि साल की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन से हो. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 56 जगह बैरियर लगाए गए हैं, गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और 900 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- नए साल की रात राजधानी दिल्ली में सख्ती! शराब पीकर गाड़ी चलाने पर काटे 868 चालान