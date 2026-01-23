विज्ञापन
पत्नी के फोन पर पॉर्न देखता था पति, पत्नी ने रची हत्या की गहरी साजिश

आंध्र प्रदेश के पालनाडु और गुंटूर जिलों में रिश्तों से जुड़ी हिंसा की दो घटनाओं ने सनसनी फैला दी. पिडुगुरल्ला में एक महिला पर पूर्व प्रेमी ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया. वहीं चिलुवुरु गांव में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर वारदात को दिल का दौरा बताने की कोशिश की.

पत्नी के फोन पर पॉर्न देखता था पति, पत्नी ने रची हत्या की गहरी साजिश
गुंटूर में महिला पर अपने प्रेमी की मदद से पति की हत्या करने का आरोप लगा है.
  • आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पूर्व प्रेमी ने महिला पर चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी, उसकी हालत नाजुक है.
  • आरोपी पिडुगुरल्ला नगर पालिका का अस्थायी कर्मचारी बताया गया है, पुलिस उसकी तलाश में सक्रिय है.
  • गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की योजना बनाई थी.
आंध्र प्रदेश के पालनाडु और गुंटूर जिलों (जो पहले संयुक्त गुंटूर जिले का हिस्सा थे) से पति‑पत्नी और निजी रिश्तों से जुड़े क्रूर अपराधों की दो चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं ने इलाके में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है.

पालनाडु: पूर्व प्रेमी का महिला पर जानलेवा हमला

पहली घटना पालनाडु जिले के पिडुगुरल्ला कस्बे की है, जहां एक महिला पर उसके पूर्व प्रेमी ने बेरहमी से हमला कर दिया. पीड़िता की पहचान चेरुकुरी मरियम्मा (35) के रूप में हुई है. पुलिस और परिजनों के मुताबिक, आरोपी कम्पा वेंकट राव ने कथित तौर पर पुराने रिश्ते से जुड़े विवाद के चलते यह हमला किया. बताया जाता है कि मरियम्मा ने हाल ही में उससे दूरी बना ली थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने हिंसक कदम उठाया.

घटना की रात, जब मरियम्मा अपने घर में सो रही थी, आरोपी कथित तौर पर घर में घुस आया और धारदार चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी. हमले के बाद वह कटा हुआ हिस्सा अपने साथ लेकर मौके से फरार हो गया. दो बच्चों की मां मरियम्मा को गंभीर हालत में नरसारावपेट सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और बेहतर इलाज के लिए उसे गुंटूर सरकारी जनरल अस्पताल (GGH) रेफर करने की सलाह दी गई है.

आरोपी पिडुगुरल्ला नगर पालिका में अस्थायी कर्मचारी बताया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.

गुंटूर: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की

दूसरी घटना गुंटूर जिले के दुग्गिराला मंडल के चिलुवुरु गांव से सामने आई है, जहां एक महिला पर अपने प्रेमी की मदद से पति की हत्या करने का आरोप लगा है. मृतक की पहचान शिवनागराजू के रूप में हुई है. शुरुआत में उसकी मौत को दिल का दौरा बताकर मामला दबाने की कोशिश की गई. हालांकि, मृतक के पिता को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

जांच में पुलिस ने पाया कि शिवनागराजू की पत्नी माधुरी ने कथित तौर पर बिरयानी में नींद की गोलियां मिला कर उसे खिलाईं. रात में जब वह गहरी नींद में चला गया, तब माधुरी और उसके प्रेमी गोपी ने मिलकर कथित तौर पर तकिए से उसका दम घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

अगली सुबह माधुरी ने यह अफवाह फैलाई कि उसके पति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है.

पोर्न वीडियो विवाद पर पुलिस का स्पष्टीकरण

इस मामले में शुरुआती रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि माधुरी ने पूरी रात अपने पति के शव के पास बैठकर अश्लील वीडियो देखे. हालांकि, गुंटूर के पुलिस अधीक्षक वकुल जिंदल ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मृतक ही अपनी पत्नी के मोबाइल पर ऐसी सामग्री देखता था, जिससे पति‑पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

पुलिस कार्रवाई जारी

पुलिस ने माधुरी और गोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है. इन घटनाओं ने एक बार फिर घरेलू हिंसा, असफल रिश्तों और अपराध के बढ़ते मामलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Andhra Pradesh Crime, Crime News, Crime Stories, Crime Story In Hindi   , Andhra Pradesh Crime News
