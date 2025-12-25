विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्नी बार-बार चली जाती थी मायके,JCB लेकर ससुराल पहुंचा शख्स और फिर कर दी ये हरकत

सिरसिया गांव पत्नी से नाराज पति जेसीबी लेकर ससुराल पहुंच गया. फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था. 

Read Time: 2 mins
Share
पत्नी बार-बार चली जाती थी मायके,JCB लेकर ससुराल पहुंचा शख्स और फिर कर दी ये हरकत
  • झारखंड के गिरिडीह जिले के सिरसिया गांव में पति पिंटू मंडल ने जेसीबी से ससुराल का मकान ध्वस्त कर दिया.
  • पिंटू मंडल की पत्नी उर्मिला ने कहा कि पति शराब पीकर मारपीट करता है इसलिए वह बच्चों के साथ मायके रहती है.
  • घटना के बाद जब लोगों की भीड़ जमा हुई तो पिंटू जेसीबी लेकर फरार हो गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

झारखंड के गिरिडीह में पत्नी बार-बार मायके चली जा रही थी. इस बात से पति नाराज चल रहा था. ये नाराजगी इतनी बढ़ी की वह जेसीबी के साथ ससुराल आ गया. यहां बात बढ़ी और फिर युवक ससुराल के मकान को ध्वस्त करने की धमकी देने लगा. फिर पूरी चाहर दिवारी को ही गिरा डाला.

यह अनोखा मामला जमुआ थाना इलाके के सिरसिया गांव की है. घटना के बाद लोगों की भीड़ जुटी तो युवक जेसीबी समेत फरार हो गया. अब इस मामले की सूचना जमुआ पुलिस को दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.  इस पूरे घटना को अंजाम देने का आरोप पिंटू मंडल नामक युवक पर लगा है. पिंटू का घर घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित गादी-चुंगलो में है.

पिंटू मंडल की पत्नी उर्मिला का कहना है कि उसका पति हर रोज शराब पीकर घर आता है ओर उसके साथ मारपीट करता है. इसी वजह से वह अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है. बीच बीच में वह ससुराल भी जाती है. वहीं, पिंटू के ससुर का कहना है कि रात की घटना में पिंटू के साथ कई लोग थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Giridih News, In-laws JCB, JCB At In-laws, Sirsia Village JCB
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com