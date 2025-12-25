पत्नी बार-बार चली जाती थी मायके,JCB लेकर ससुराल पहुंचा शख्स और फिर कर दी ये हरकत

झारखंड के गिरिडीह में पत्नी बार-बार मायके चली जा रही थी. इस बात से पति नाराज चल रहा था. ये नाराजगी इतनी बढ़ी की वह जेसीबी के साथ ससुराल आ गया. यहां बात बढ़ी और फिर युवक ससुराल के मकान को ध्वस्त करने की धमकी देने लगा. फिर पूरी चाहर दिवारी को ही गिरा डाला.

यह अनोखा मामला जमुआ थाना इलाके के सिरसिया गांव की है. घटना के बाद लोगों की भीड़ जुटी तो युवक जेसीबी समेत फरार हो गया. अब इस मामले की सूचना जमुआ पुलिस को दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस पूरे घटना को अंजाम देने का आरोप पिंटू मंडल नामक युवक पर लगा है. पिंटू का घर घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित गादी-चुंगलो में है.

पिंटू मंडल की पत्नी उर्मिला का कहना है कि उसका पति हर रोज शराब पीकर घर आता है ओर उसके साथ मारपीट करता है. इसी वजह से वह अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है. बीच बीच में वह ससुराल भी जाती है. वहीं, पिंटू के ससुर का कहना है कि रात की घटना में पिंटू के साथ कई लोग थे.