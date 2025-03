झारखंड के गिरिडीह में दो समूहों के बीच झड़प में कई लोग घायल, दुकानें जलाई गईं

झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार को होली जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए और कम से कम तीन दुकानों में कथित तौर पर आग लगा दी गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है.

अधिकारी ने बताया कि यह घटना घोडथंबा में उस समय हुई जब एक समूह ने होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया.

खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा, 'इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थिति नियंत्रण में है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है.'

#WATCH | Giridih, Jharkhand: Dr Bimal, SP, says, " In Ghorthamba OP constituency, an incident of clash between two communities has come to light. During Holi celebration, this incident took place...we are identifying the two communities, we are also identifying the people...once… https://t.co/Jqs1sKyNjU pic.twitter.com/DatUYzWnir