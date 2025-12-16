विज्ञापन
बेंगलुरु में एक टीवी सीरियल और फिल्म अभिनेत्री चैत्रा आर (28) का उनके अलग हो चुके पति द्वारा कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया. यह अपहरण बेटी की कस्टडी हासिल करने की मंशा से किया गया बताया जा रहा है. 

बेटी की कस्टडी के लिए पति ने रच डाला खौफनाक प्लान, टीवी एक्ट्रेस पत्नी को ही कर लिया किडनैप

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक टीवी सीरियल और फिल्म अभिनेत्री चैत्रा आर (28) का उनके अलग हो चुके पति द्वारा कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया. यह अपहरण बेटी की कस्टडी हासिल करने की मंशा से किया गया बताया जा रहा है. 

पुलिस ने इस मामले में अभिनेत्री के पति हर्षवर्धन और उनके सहयोगी कौशिक को मुख्य आरोपी बनाया है. अभिनेत्री की बहन लीला आर (23) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, चैत्रा और हर्षवर्धन की शादी 2023 में दोनों परिवारों की सहमति से लव मैरिज के रूप में हुई थी. दंपति की एक साल की बेटी मोनिषा है. 

बेटी के साथ किराए के घर में रहती हैं एक्ट्रेस

हालांकि, पिछले 7-8 महीनों से वैवाहिक कलह के चलते दोनों अलग रह रहे थे. हर्षवर्धन हासन जिले के होसकोप्पलु निवासी हैं और वर्धन एंटरप्राइजेज के मालिक होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. चैत्रा अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु के मागड़ी रोड पर किराए के मकान में रह रही थीं और सीरियल्स में काम करके गुजारा कर रही थीं.

शिकायत में कहा गया है कि 7 दिसंबर की सुबह चैत्रा ने परिवार को बताया कि वे मैसूरु शूटिंग के लिए जा रही हैं. पुलिस के अनुसार, यह एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था. हर्षवर्धन ने कथित तौर पर अपने सहयोगी कौशिक को 20,000 रुपये एडवांस दिए और सुबह करीब 8 बजे चैत्रा को मैसूरु रोड मेट्रो स्टेशन बुलाया. वहां से उन्हें जबरन कार में NICE रोड और बिडादी रूट से ले जाया गया.

पति ने ही पत्नी को किया किडनैप, घरवालों को किया ब्लैकमेल

सुबह करीब 10:30 बजे चैत्रा ने किसी तरह अपने दोस्त गिरीश को फोन करके अपहरण की सूचना दी, जिसने तुरंत परिवार को बताया. शाम को हर्षवर्धन ने चैत्रा की मां सिद्धम्मा को फोन करके अपहरण की बात कबूल की और धमकी दी कि अगर बेटी को निर्दिष्ट जगह पर नहीं लाया गया तो चैत्रा को रिहा नहीं किया जाएगा. बाद में एक अन्य रिश्तेदार को फोन करके अरसीकेरे में बच्ची लाने को कहा और चैत्रा को सुरक्षित छोड़ने का आश्वासन दिया.

एक्ट्रेस को ढूंढने में जुटी पुलिस

चैत्रा का फोन स्विच ऑफ होने से संपर्क नहीं हो पाया. परिवार के सदस्य टिप्टुर और बेंगलुरु से इकट्ठा होकर पुलिस के पास पहुंचे. बहन की शिकायत पर ब्याटरायनपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. यह मामला वैवाहिक विवादों और बच्चे की कस्टडी से जुड़े खतरनाक कदमों की ओर इशारा करता है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और अभिनेत्री की सुरक्षित बरामदगी की कोशिशों में जुटी है.

