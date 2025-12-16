बेटी की कस्टडी के लिए पति ने रच डाला खौफनाक प्लान, टीवी एक्ट्रेस पत्नी को ही कर लिया किडनैप

शिकायत में कहा गया है कि 7 दिसंबर की सुबह चैत्रा ने परिवार को बताया कि वे मैसूरु शूटिंग के लिए जा रही हैं. पुलिस के अनुसार, यह एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था. हर्षवर्धन ने कथित तौर पर अपने सहयोगी कौशिक को 20,000 रुपये एडवांस दिए और सुबह करीब 8 बजे चैत्रा को मैसूरु रोड मेट्रो स्टेशन बुलाया. वहां से उन्हें जबरन कार में NICE रोड और बिडादी रूट से ले जाया गया.

पति ने ही पत्नी को किया किडनैप, घरवालों को किया ब्लैकमेल

सुबह करीब 10:30 बजे चैत्रा ने किसी तरह अपने दोस्त गिरीश को फोन करके अपहरण की सूचना दी, जिसने तुरंत परिवार को बताया. शाम को हर्षवर्धन ने चैत्रा की मां सिद्धम्मा को फोन करके अपहरण की बात कबूल की और धमकी दी कि अगर बेटी को निर्दिष्ट जगह पर नहीं लाया गया तो चैत्रा को रिहा नहीं किया जाएगा. बाद में एक अन्य रिश्तेदार को फोन करके अरसीकेरे में बच्ची लाने को कहा और चैत्रा को सुरक्षित छोड़ने का आश्वासन दिया.

एक्ट्रेस को ढूंढने में जुटी पुलिस

चैत्रा का फोन स्विच ऑफ होने से संपर्क नहीं हो पाया. परिवार के सदस्य टिप्टुर और बेंगलुरु से इकट्ठा होकर पुलिस के पास पहुंचे. बहन की शिकायत पर ब्याटरायनपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. यह मामला वैवाहिक विवादों और बच्चे की कस्टडी से जुड़े खतरनाक कदमों की ओर इशारा करता है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और अभिनेत्री की सुरक्षित बरामदगी की कोशिशों में जुटी है.