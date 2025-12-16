विज्ञापन
बर्फ के मौसम में काले पहाड़, धौलाधार से बर्फ गायब, हिमालय को यह लगी किसकी नजर!

जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कुछ  क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है. तो कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में में धूप खिली है. 

  • हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज और मध्य हिमालय की चोटियां इस बार बर्फ से नहीं ढकीं, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं
  • कांगड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में धूप खिली है, धौलाधार पहाड़ियां अभी भी बर्फबारी के इंतजार में हैं.
  • लाहौल की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात हुआ है, जिससे पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और दृश्य मनमोहक हैं.
उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक भले ही तेज हो गई हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज और मध्य हिमालय की चोटियां इस मौसम में जिस तरह सफेद चादर ओढ़ लेती थीं, वैसा नजारा इस बार दिखाई नहीं दे रहा. जहां दिसंबर की शुरुआत में पहाड़ बर्फ से चमकते थे, वहीं इस बार कई जगह काली और सूखी ढलानें दिखाई दे रही हैं. स्थानीय लोग चिंतित हैं, 'ये पहाड़ तो दिसंबर में ऐसे कभी नहीं दिखे!'

मौसम का तिहरा मिजाज

दरअसल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौसम का तिहरा मिजाज देखने को मिल रहा है. जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कुछ  क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है. तो कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में में धूप खिली है. 

सबसे पहले बात जिला कांगड़ा की करें तो यहां पर धूप खिली है. लेकिन चिंता की बात ये है कि इस बार धौलाधार की पहाड़ियां बर्फ के इंतजार में हैं. बर्फ के बिना यह पहाड़ बिल्कुल मैदान दिख रहे हैं. 

लाहौल की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल

वहीं ऊपरी क्षेत्रों को बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुरूप, लाहौल की ऊंची चोटियों जिनमें प्रसिद्ध बारालाचा, कुंजुम दर्रा, शिकुंला दर्रा शामिल हैं पर हल्का हिमपात (Snowfall) दर्ज किया गया. तस्वीरें लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे की हैं जहां बर्फबारी के बीच पर्यटक जम कर मस्ती कर रहे हैं. इस बर्फबारी के बाद के दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं दिख रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

बर्फबारी के बाद, संपूर्ण लाहौल घाटी भीषण शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिससे पारा काफी नीचे गिर गया है.

वहीं निचले क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटन नगरी शिमला के मुकाबले अब राज्य के निचले शहर अधिक ठंडे हो रहे हैं. ऊना, धर्मशाला, मनाली, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जैसे क्षेत्रों में रात का तापमान शिमला से भी नीचे चला गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

निचले पहाड़ी इलाकों में कोहरे का प्रकोप

मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है. बिलासपुर में घना, जबकि मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बिलासपुर और मंडी क्षेत्रों में घने कोहरे का विशेष अलर्ट जारी किया है.

बर्फ के इंतजार में धौलाधार की पहाड़ियां

वहीं कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां अभी भी बर्फ के इंतज़ार में हैं. जब तक यह पहाड़ियां बर्फ से नहीं ढकती हैं. मैदानी क्षेत्रों को कोहरे से निजात मिलने को संभावना नहीं है. 

