बर्फ के मौसम में काले पहाड़, धौलाधार से बर्फ गायब, हिमालय को यह लगी किसकी नजर!

उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक भले ही तेज हो गई हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज और मध्य हिमालय की चोटियां इस मौसम में जिस तरह सफेद चादर ओढ़ लेती थीं, वैसा नजारा इस बार दिखाई नहीं दे रहा. जहां दिसंबर की शुरुआत में पहाड़ बर्फ से चमकते थे, वहीं इस बार कई जगह काली और सूखी ढलानें दिखाई दे रही हैं. स्थानीय लोग चिंतित हैं, 'ये पहाड़ तो दिसंबर में ऐसे कभी नहीं दिखे!'

मौसम का तिहरा मिजाज

दरअसल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौसम का तिहरा मिजाज देखने को मिल रहा है. जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है. तो कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में में धूप खिली है.

सबसे पहले बात जिला कांगड़ा की करें तो यहां पर धूप खिली है. लेकिन चिंता की बात ये है कि इस बार धौलाधार की पहाड़ियां बर्फ के इंतजार में हैं. बर्फ के बिना यह पहाड़ बिल्कुल मैदान दिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें- स्वर्ग तो यहीं है! देश में सबसे साफ हवा, इस शहर का AQI सिर्फ 10

लाहौल की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल

वहीं ऊपरी क्षेत्रों को बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुरूप, लाहौल की ऊंची चोटियों जिनमें प्रसिद्ध बारालाचा, कुंजुम दर्रा, शिकुंला दर्रा शामिल हैं पर हल्का हिमपात (Snowfall) दर्ज किया गया. तस्वीरें लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे की हैं जहां बर्फबारी के बीच पर्यटक जम कर मस्ती कर रहे हैं. इस बर्फबारी के बाद के दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं दिख रहे हैं.

बर्फबारी के बाद, संपूर्ण लाहौल घाटी भीषण शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिससे पारा काफी नीचे गिर गया है.

वहीं निचले क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटन नगरी शिमला के मुकाबले अब राज्य के निचले शहर अधिक ठंडे हो रहे हैं. ऊना, धर्मशाला, मनाली, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जैसे क्षेत्रों में रात का तापमान शिमला से भी नीचे चला गया है.

यह भी पढ़ें- तिनके की तरह ढह गई 7 मंजिला ऊंची मूर्ति, तूफानी हवाओं में गिरी ब्राजील की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी

निचले पहाड़ी इलाकों में कोहरे का प्रकोप

मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है. बिलासपुर में घना, जबकि मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बिलासपुर और मंडी क्षेत्रों में घने कोहरे का विशेष अलर्ट जारी किया है.

बर्फ के इंतजार में धौलाधार की पहाड़ियां

वहीं कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां अभी भी बर्फ के इंतज़ार में हैं. जब तक यह पहाड़ियां बर्फ से नहीं ढकती हैं. मैदानी क्षेत्रों को कोहरे से निजात मिलने को संभावना नहीं है.