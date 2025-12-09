टाटा सफारी, खेती की महंगी जमीन और सोना... कितने अमीर हैं बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले टीएमसी के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने मस्जिद के लिए लाखों रुपये का चंदा इकट्ठा किया है. उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का संकेत भी दिया है. इस बीच हुमायूं कबीर की संपत्ति भी चर्चा में है. एडीआर की रिपोर्ट की मानें तो हुमायूं कबीर की कुल संपत्ति 3.42 करोड़ रुपये के करीब है. इसमें 96.75 लाख रुपये की चल संपत्ति है. जबकि अचल संपत्ति 2.10 करोड़ रुपये के लगभग है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के हलफनामे में विधायक ने ये जानकारी दी थी. उनके पास टाटा सफारी कार, 8 तोला सोने की चेन और खेती की जमीन भी है.

पंचायत चुनाव से राजनीतिक पारी की शुरुआत

मुर्शिदाबाद कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहां के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी के वो बेहद करीबी थे. कांग्रेस से उनकी राजनीतिक पारी पंचायत चुनाव से हुई और वो तेजी से आगे बढ़े. इसके बाद वो पाला बदलकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में आ गए. हुमायूं कबीर ने 2011 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन 2012 में टीएमसी में आकर मंत्री बन गए. लेकिन रेजिनानगर विधानसभा उपचुनाव में उन्हें हार मिली और मंत्री पद भी चला गया.

कई बार पाला बदला

बेबाक बयानों के लिए बदनाम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को निशाने पर लेने के बाद उन्हें 2015 में पार्टी से बाहर निकाल दिया गया. कांग्रेस ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सपा में चले गए और 2016 विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर हार गए. वर्ष 2018 में कबीर ने फिर पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए. लेकिन वहां कुछ खास नहीं कर सके और विधानसभा चुनाव से पहले 2020 में फिर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया. उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव भरतपुर सीट से जीता.

बाबरी मस्जिद के लिए चंदे का वीडियो

हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के चंदे में जुटी रकम का एक वीडियो भी साझा किया था. इसमें छह बक्सों की गिनती में 37 लाख रुपये मिले हैं.

इसमें 10-20 से 500 रुपये तक के नोटों का चंदा मिला है. लाखों रुपये का चंदा ऑनलाइन भी मिला है.हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो बाबरी मस्जिद पर 300 करोड़ रुपये तक खर्च करेंगे, लेकिन सरकार से एक रुपया भी चंदा नहीं लेंगे.

हुमायूं कबीर का दावा है कि अब तक 11 बक्सा चंदा जमा हुआ है.बक्सों में इतना पैसा आया कि 30 लोग भी गिनने में कम पड़ गए.हुमायूं को नोट गिनने वाली कई मशीन लगानी पड़ गई.उनके बैंक अकाउंट में QR कोड के ज़रिए भी लोग चंदा भेज रहे हैं.