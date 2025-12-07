बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, बंगाल चुनाव में उतरेंगे

तृणमूल कांग्रेस से निष्‍कासित हुमायूं कबीर ने रविवार को एनडीटीवी के साथ बातचीत में बड़ा ऐलान किया है. उन्‍होंने कहा कि वह 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के एक दिन बाद उन्‍होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद शिलान्‍यास कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए थे. लाखों लोगों ने स्थानीय पुलिस की मदद के बिना बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हुमायू कबीर ने कहा कि देश भर की इंडस्‍ट्री मेरी मदद करेगी. भारत में मुसलमानों के पास बहुत पैसा है और वे बाबरी मस्जिद के निर्माण में मदद करेंगे.

भाजपा और तृणमूल पर भी जमकर बरसे

हुमायूं कबीर इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर बरसे. उन्‍होंने कहा कि मैं बंगाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगा. साथ ही दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अगली सरकार नहीं बना पाएगी.

बंगाल में 135 उम्‍मीदवार उतारने का दावा

उन्‍होंने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी. बंगाल चुनाव को लेकर उन्‍होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया और कहा कि मैं बंगाल चुनाव में एक बड़ा गेमचेंर बनूंगा. उन्‍होंने कहा कि मैं एआईएमआईएम के संपर्क में हूं और उसके साथ ही चुनाव लड़ूंगा. मैंने ओवैसी से बात की है.

बाबरी निर्माण स्‍थल पर लोगों का लगा तांता

उधर, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के लिए दान देने वालों का तांता लग गया. इसके कारण एनएच-12 जाम हो गया. ग्रामीणों ने बेलडांगा में ईंटों और नकदी का दान किया. इनमें से ज्‍यादातर मालदा मुर्शिदाबाद जिलों के आसपास के रहने वाले हैं. एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में इसका टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर असर पड़ेगा.