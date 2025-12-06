सरकार से एक रुपया नहीं, बाबरी मस्जिद के लिए 80 करोड़ जुटाएंगे, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर निशाना साधा है. हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की शैली में बनने वाली मस्जिद के शिलान्यास से पहले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सरकार से एक रुपया नहीं लूंगा. साथ ही उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के लिए 80 करोड़ जुटाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि मैं सरकारी धन लूंगा तो बाबरी मस्जिद की पवित्रता पर असर पड़ेगा.
हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंच चुके हैं. शिलान्यास समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देंगे. मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है. हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं होगी. मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, जिसने हमें मस्जिद बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है. मैं सरकार से एक रुपया भी नहीं लूंगा. फिर मस्जिद की पवित्रता अखंड नहीं रहेगी."
पश्चिम बंगाल पुलिस का मिल रहा है समर्थन: कबीर
सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, "दोपहर 12 बजे के बाद कुरान पढ़ी जाएगी और उसके बाद नींव रखी जाएगी."
"...मैं आज बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा. कल कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पुलिस मेरा साथ दे रही है. उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी है..." : हुमायूं कबीर #HumayunKabir pic.twitter.com/ioYWfczqVM— NDTV India (@ndtvindia) December 6, 2025
हुमायूं कबीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस का समर्थन मिल रहा है. मेरी सुरक्षा की जा रही है. इसके लिए धन्यवाद देता हूं. मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दिल से सलाम और मुबारकबाद देता हूं.
बाबरी मस्जिद के जल्द उद्धाटन का किया दावा
इसके बाद मंच से हुमायूं कबीर ने कहा, "2024 में मैंने घोषणा की थी कि मैं जल्द ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करूंगा. आज 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए यहां आए हैं."
इसके अलावा बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मालदा समेत कई जिलों से कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रैक्टर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंच रहे हैं. बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से कुछ मुस्लिम लोग अपने सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं. एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी मस्जिद बनेगी.
पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से सस्पेंड
तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड करने की घोषणा कर दी. तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने कबीर को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों और नेतृत्व को शर्मिंदा करने वाली सार्वजनिक टिप्पणियां करने के लिए कई बार चेतावनी दी थी.
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी ने उनके हाल के कामों के कारण यह फैसला किया. तृणमूल कांग्रेस से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बनाने की भी घोषणा की है.
