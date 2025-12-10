मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को दान में मिला इतना पैसा! हुमायूं कबीर ने शेयर किया नोटों का वीडियो

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 7 दिसंबर को जिस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, उसे बड़ी संख्या में चंदा मिला है. मस्जिद के लिए मिले चंदे की राशि करीब तीन करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. ये दावा हुमायूं कबीर के सहयोगियों ने किया है. मस्जिद की दान पेटियों को खोल सभी नोटों को एक कपड़े पर फैलाया गया. जिसके बाद कई लोगों ने मिलकर नोटों की गिनती की. हुमायूं कबीर ने अपने फेसबुक पेज पर दान में मिली नकदी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें बहुत से लोग नोटों की गिनती करते दिखाई दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें- टाटा सफारी, खेती की महंगी जमीन और सोना... कितने अमीर हैं बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर

बाबरी मस्जिद को दिल खोलकर चंदा दे रहे लोग

बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए रखी गईं दान पेटियां तेजी से भर रही हैं. बता दें कि हुमायूं ने मस्जिद स्थल पर 11 दान पेटियां लगाई थीं. बड़ी संख्या में लोगों ने उनमें दान दिया है. बहुत से लोगों ने ऑनलाइन भी दान दिया है. दान पेटी में जमा पैसे को गिनने के लिए रविवार रात को एक खास गिनती मशीन मंगाई गई थी. अब तक चार पेटियों का पैसा गिना जा चुका है.

11 दान पेटियों से 57 लाख गिने गए

बता दें कि टीएमसी से हालही में निलंबित हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था. हुमायूं कबीर के मुताबिक, वहां पर 11 दान पेटियां रखी गई थीं. अब तक इन पेटियों से 57 लाख रुपये की गिनती हुई है, जबकि क्यूआर कोड भुगतान के माध्यम से 2.47 करोड़ रुपये मिले हैं. शिलान्यास वाली जगह पर एक दान पेटी अब भी रखी हुई है.