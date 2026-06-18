बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है. पिछले कुछ समय से दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में है. सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने विरोध के तौर पर अपनी पूरी सुरक्षा ही लौटा दी थी और बिहार पुलिस के सुरक्षाकर्मियों को वापस कर दिया था.

बिहार पुलिस का बयान

अब इसके बाद बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया है और कहा गया है कि दोनों नेताओं को नियम के अनुरूप सुरक्षा दी गई है. इसमें लिखा गया है -

1. माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव जी को वर्त्तमान में विशेष सुरक्षा दल अधिनियम-2010 के प्रावधानानुसार सुरक्षार्थ अंगरक्षक/ आवास गार्ड/ स्कॉट गार्ड/ पायलट के अतिरिक्त BR Car भी उपलब्ध कराया गया है.

2. इसी प्रकार श्रीमती राबड़ी देवी जी, माननीया नेता प्रतिपक्ष बिहार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम-2010 एवं बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक-3663, दिनांक-02.05.2017 के प्रावधानानुसार सुरक्षार्थ अंगरक्षक/ आवास गार्ड/ स्कॉट गार्ड/ पायलट के अतिरिक्त BR Car भी उपलब्ध कराया गया है. साथ ही अनुमान्यता के आलोक में सादे लिवास में S.B. Component के रूप में भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये गये हैं.