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Patna Live News: रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर मानवाधिकार आयोग ने 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
Patna News Live: ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना SSP को नोटिस जारी किया है. मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को आयोग को पत्र लिखकर पटना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था. इस पत्र के आधार पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की खंडपीठ ने संज्ञान लिया है. आयोग ने पटना SSP को इस मामले की जांच करके दो सप्ताह के भीतर आयोग के पास जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
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रोशन आनंद को गलत तरीके से फंसाया, पटना SSP को नोटिस; मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
Patna News Live: राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारी बने IAS अफसर
बिहार के राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस–बिहार कैडर) में प्रोन्नत किया गया है. इससे संबंधित केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के निर्णय की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है. इन अधिकारियों को वर्ष 2025 की चयन सूची के आधार पर आईएएस कैडर आवंटित किया गया है. इन अधिकारियों को इसी महीने की 11 तारीख को बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किए जाने की सूचना आई थी. ये अधिकारी अब अपने वर्तमान पद पर ही संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में काम करेंगे.
ये 14 अधिकारी बने IAS - पूरी लिस्ट
- मृणायक दास (2016): अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना
- मनोरंजन कुमार (2016): निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, पटना
- विकास कुमार (2016): अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार– सचिव, बिहार युवा आयोग), पटना
- डॉ. गगन (2016): प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
- अंजनी कुमार (2016): उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया
- मो. इज्तबा हुसैन (2016): संयुक्त सचिव, सांख्यिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना
- रजनीश (2016): अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना
- विद्यु भूषण चौधरी (2016): संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना
- मो. वसीम अहमद (2017): विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
- कृत्यानंद रंजन (2017): संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, पटना
- मो. राशिद आलम (2017): जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना
- इबरार अहमद खां (2017): सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
- मनोज कुमार (2017): संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
- हेमंत सिंह (2017): अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना
देखिए अधिसूचना की कॉपी
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