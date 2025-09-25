भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रभारी नियुक्त किया है. प्रधान का बतौर चुनाव रणनीतिकार लंबा और सफल अनुभव रहा है. इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान अनेक मौके पर बिहार बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं. बिहार की राजनीति और सामाजिक समीकरण को बखूबी जानते है. धर्मेंद्र प्रधान 2010 बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थे. उस समय एनडीए को 243 सीटों में रिकॉर्ड 206 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी और एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला. इसमें धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता.

लोकसभा चुनाव से लेकर उत्तराखंड तक जीत ही जीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी को 40 लोकसभा क्षेत्र में 31 लोकसभा सीटें जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. यह बीजेपी का बिहार में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. वहीं साल 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और साथ ही राज्‍य को डबल इंजन की सरकार मिली. साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र प्रधान यूपी बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे और यहां भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी की.

हरियाणा में लगी बीजेपी की हैट्रिक

हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक तीसरी जीत के सूत्रधार धर्मेंद्र प्रधान ही हैं. एक लो प्रोफाइल पृष्ठभूमि में रहने वाले और एक खामोश कार्यकर्ता होने के साथ-साथ हरियाणा में उनकी मेहनत रंग लाई. भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की. पार्टी ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत का परचम लहराया.

प्रधान को पश्चिम बंगाल के लिए 2021 की लड़ाई में एक ही काम सौंपा गया था. वह था नंदीग्राम को संभालना, वह निर्वाचन क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार गई थीं जबकि पार्टी ने राज्य भर में व्यापक जीत हासिल की थी. इसके अलावा ओडिशा में बीजेपी को मजबूत करने में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका है. आज राज्‍य में बीजेपी की सरकार है.

बतौर चुनाव प्रभारी मजबूत प्रदर्शन

1. हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: जब सब कांग्रेस की जीत का अनुमान लगा रहे थे तब बीजेपी को शानदार जीत दिलाई.

2. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 भाजपा को लगातार दूसरी बार प्रचण्ड बहुमत से सत्ता दिलाई.

3. 2010 में बिहार भाजपा के सह-प्रभारी बनाए गए, एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली.

4. 2017 में उत्तराखंड में सह चुनाव प्रभारी बने, पार्टी को शानदार जीत दिलाई.

5. 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट के प्रभारी थे जहां ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था.

