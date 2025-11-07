बिहार में जनता किसके साथ, बंपर वोट के बाद नेताओं के बंपर दावे, पर पिक्चर अभी बाकी है

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है. राज्य की 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत वोट पड़े हैं. इतनी वोटिंग के बाद सभी दल अपने-अपने दावे कर रहे हैं. बीजेपी जहां एनडीए को फायदा होने का दावा कर रही है वहीं तेजस्वी इसे बदलाव की लहर बता रहे हैं. जनुसराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा. बहरहाल, बंपर वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा ये तो असल में 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि अभी दावे जमकर किए जा रहे हैं. राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 122 सीटों पर मतदान होगा.

बिहार में बंपर वोटिंग किसके पक्ष में और क्यों... BJP बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब

धर्मेंद्र प्रधान को जीत का भरोसा

बीजेपी इस बंपर वोटिंग के सत्ता पक्ष में मान रही है. केंद्रीय मंत्री बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोट किया है और इसका सीधे फायदा एनडीए को मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य ने महिलाओं को के लिए जो काम किया है, उससे उनका राज्य की सरकार के प्रति बढ़ा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होने वाली है. उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर नहीं होती है. उन्होंने इसे गुजरात और मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर समझाया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जीते हैं.

'M', SIR या PK? बिहार में बंपर वोटिंग का हर फैक्टर समझिए

तेजस्वी को भरोसा, आएगी महागठबंधन सरकार

राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने भी बंपर वोटिंग को अपने पक्ष में बताया है. उन्होंने एक वीडियो जारी कर रहा कि 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है. हर घर से नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लाएंगे. तेजस्वी ने दावा किया कि 14 नवंबर की तारीख को लोग त्योहार की तरह मनाने लगेंगे. उन्होंने कहा कि एक ऐसे दिन के रूप में जिस दिन बिहार में विकसित बनने वाली तरक्की का आगमन हुआ था.

सम्राट चौधरी बोले-100 सीटें जीतेंगे

बिहार के डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बंपर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलने वाला है. उन्होंने दावा किया कि 121 सीटों में से एनडीए को 100 सीटें मिलेंगी. उन्होंने दावा किया कि लालू यादव के परिवार से इस बार कोई विधायक नहीं बन पाएंगे.

प्रशांत किशोर बोले-इतिहास रचा जाएगा

जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने राज्य में बंपर वोटिंग के बयान पर कहा कि 14 नवंबर को इतिहास रचा जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में हैं. किशोर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने पर वोटिंग की है. वही इस चुनाव के एक्स फैक्टर हैं. उन्होंने दावा किया कि जनसुराज पार्टी इस बार बिहार चुनाव जीत रही है. किशोर ने कहा कि पहली बार युवाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है. उन्होंने दावा किया कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए तो नहीं ही होती है, बदलाव तो तय है.

2010 रिजल्ट से बेहतर होंगे नतीजे- संजय झा

जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राज्य में बंपर वोटिंग का सीधा मतलब है कि एनडीए सरकार में फिर से वापसी करने जा रही है. झा ने कहा कि आप पिछले वोटिंग रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं. जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है सरकार फिर से बनी है. विपक्ष आरोप लगा रहा था कि धीमी वोटिंग हो रही है. लेकिन अब आप वोटिंग का प्रतिशत देखिए. हमें जो फीडबैक मिला है उससे साफ पता चलता है कि रिजल्ट 2010 के चुनाव से बेहतर रहने वाला है. हमें भरोसा है कि बंपर वोटिंग नीतीश कुमार की वापसी के लिए है.

कांग्रेस को भी दिख रही है बदलाव की हवा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राज्य में बंपर वोटिंग को सत्ता के खिलाफ लहर बताया है. उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण का बदलाव आने वाला है. खेड़ा ने कहा कि लोगों के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा रही थी. यही कारण है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है.