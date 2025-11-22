बेंगलुरु में खौफनाक वारदात, बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर शव झील के पास फेंका

बेंगलुरु से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 24 वर्षीय युवक की उसके बड़े भाई ने कथित तौर पर हत्या कर दी. बड़े भाई ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया, क्योंकि वह अपने छोटे भाई के हिंसक और आपराधिक व्यवहार से तंग आ चुका था.

वारदात और वजह

मृतक की पहचान धनराज (24) और मुख्य आरोपी की पहचान शिवराज (28) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कलबुर्गी जिले के आलैंड के रहने वाले हैं.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस के अनुसार, धनराज कलबुर्गी में अपने माता-पिता के साथ रहता था और चोरी, शराब पीने और लगातार झगड़ों में शामिल था. वह अक्सर अपने माता-पिता के साथ मारपीट करता था और बड़े भाई शिवराज को टोकने पर उसे भी पीट चुका था. पड़ोसियों ने भी मोबाइल और मवेशी चोरी की शिकायतें की थीं.

हत्या का तरीका और गिरफ्तारी

तीनों आरोपियों ने बन्नेरघट्टा एनआईसीई रोड जंक्शन के पास धनराज को एक कार में उठाया. जब धनराज आगे की सीट पर बैठा फोन देख रहा था, तभी संदीप और प्रशांत ने उसे पीछे से पकड़ लिया. फिर शिवराज ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे कार के अंदर ही उसकी मौत हो गई.

आरोपियों ने शव को बन्नेरघट्टा-कग्गलीपुरा रोड के किनारे फेंक दिया. सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कार के मैट और हथियार को इलेक्ट्रॉनिक सिटी एनआईसीई रोड जंक्शन के पास ठिकाने लगा दिया.

4 दिन बाद, 6 नवंबर को, शव सड़ी-गली हालत में मिला. पुलिस को पहले यह एक अप्राकृतिक मौत का संदेह था. हालांकि, पास की एक निजी कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में कार को रुकते और शव को फेंकते हुए देखा गया, जो अहम सबूत बना. वाहन नंबर के आधार पर बन्नेरघट्टा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.