अपनी ही कॉलेज की लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ करने लगा शोषण

बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता ने बुधवार को पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि उसके कॉलेज में पढ़ने वाले तीन लड़कों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना इसी साल सिंतबर और अक्टूबर की है. इन तीन आरोपियों ने 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस घटना में शामिल तीनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इडेम्तियास विकास, प्रशांत और चेतन के रूप में की है. पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि विकास 6 से 7 महीने पहले उसके संपर्क में आया था. पीड़िता से दोस्ती करने के बाद आरोपी विकास उसे अपने दोस्त प्रशांत के घर ले जाता था. जहां पीड़िता के साथ एक से अधिक बार यौन उत्पीड़न किया गया. पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विकास के दोस्तों ने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया.

वीडियो लीक करने की देने लगे धमकी

पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी पीड़िता को बाद में उसके वीडियो लीक करने की धमकी देने और उसे ब्लैकमेल करने लगे थे. पीड़िता का आरोप है कि इन आरोपियों ने उससे कहा कि अब वो पीड़िता को जब जहां बुलाएंगे वहां उसे आना होगा नहीं तो उसके सभी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाएगा. आरोपियों से मिली इन धमकियों के बाद ही पीड़िता ने उनकी शिकायत पुलिस में की.

इस मामले को लेकर मगदी टाउन पुलिस ने तुरंत एक मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच को लेकर एसपी श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि हमने इसमें शामिल सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनमें से दो छात्र हैं और एक काम करता था. तीनों पीड़िता के दोस्त थे और वे एक-दूसरे को कुछ महीनों से अधिक समय से जानते हैं. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. (इनपुट रितुराज पुरोहित का है)

