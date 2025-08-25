बंगाल मे मिठाई की दुकान पर छात्रा के साथ अभद्रता, आरोपी ने मुंह में उंगली डाली और चूमा

बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति तीसरी कक्षा की एक लड़की को सार्वजनिक रूप से छूता और चूमता हुआ दिखाई दे रहा है. यह घटना एक मिठाई की दुकान पर हुई, जहाँ लड़की अपनी दादी के साथ गई थी. पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

वायरल हुए वीडियो में दिखाया गया है कि एक अधेड़ व्यक्ति दुकान में लड़की के पास आता है और उससे बातचीत शुरू करता है. उस समय लड़की की दादी दुकान के काउंटर के पास खड़ी हैं. व्यक्ति लड़की के सिर पर हाथ फेरता है, उसके गाल को छूता है और फिर झुककर उसके गाल पर चुंबन करता है. वीडियो में वह एक बार लड़की के मुंह पर चुंबन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन लड़की पीछे हट जाती है. इस दौरान दादी को घटना का कोई आभास नहीं होता.

वीडियो में आगे दिखाया गया है कि व्यक्ति लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी उंगली उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है. वह लड़की के कंधे पर हाथ रखे हुए दुकान से बाहर निकलता है, जबकि दादी पास में ही खड़ी हैं. दुकान में अन्य लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इस अनुचित व्यवहार को नहीं भांप पाता.



पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है. यह घटना बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है.