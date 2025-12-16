विज्ञापन
Newborn Girl Flushed: परिजनों ने अनचाही संतान को जिंदा कमोड में फ्लश कर दिया? टॉयलेट में फंसा मिला नवजात का शव!

Newborn Flused After Birth: लड़कियां हर मुकाम पर लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं, ऐसे में जन्म के बाद लड़की को जिंदा मारने की घटना चौंकाती है. छिंदवाड़ा के अस्पताल में टॉयलेट में फंसी मिली बच्ची के शव ने समाज के उस स्याह सच को बाहर ला दिया है, जहां आज भी लड़कियों को लड़कों से कमतर देखा जाता है. 

AFTER BIRTH ALIVE FEMALE BABY HAS BEEN FLUSHED FAMILY SUSPICIOUSLY IN CHHINDWARA MP

Newborn Girl Flushed In Toilet: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक बेहद असंवेदशनशील खबर सामने आई है, जहां एक अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात बच्ची का शव अटका हुआ मिला है. आशंका जताई जा रही है कि अस्पताल में डिलीवरी के बाद बच्ची को टॉयलेट में फ्लश कर दिया गया है. खबर फैलते ही पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

टॉयलेट को तोड़कर बाहर निकाला गया नवजात का शव 

रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जब अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात बच्ची का शव फंसा हुआ मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस देर रात करीब 8 बजे कड़ी मशक्कत के बाद टॉयलेट तोड़कर बच्ची के शव को बाहर निकाला.

टॉयलेट में फंसी नवजात बच्ची का हाथ और सिर दिखा

बताया जा रहा है कि अस्पताल की एक महिला कर्मचारी जब टॉयलेट गई और फ्लश किया, तो पानी नहीं उतरा. संदेह होने पर उसने अंदर झांककर देखा, जहां फंसी नवजात बच्ची का हाथ और सिर कर्मचारी को दिखाई दिया. घबराकर महिला कर्मचारी ने तत्काल घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी.

नवजात बच्ची का शव टॉयलेट के कमोड में फंसे होने की सूचना अस्पताल प्रबंधन को मिली तो उसने एएनसी, पीएनसी कक्ष और लेबर रूम में जांच करवाई, लेकिन ऐसी कोई गर्भवती महिला नहीं मिली, जिसकी हाल ही में डिलीवरी हुई हो और वह बिना बच्चे के मौजूद हो.

टॉयलेट में फंसी नवजात को 4 घंटे बाद निकाला गया

मौके पर पहुंची पुलिस शाम करीब साढ़े 4 बजे नगर पालिका कर्मचारियों और अस्पताल स्टाफ की मदद से टॉयलेट तोड़ने का काम शुरू किया गया, लेकिन काफी मशक्कत  रात 8 बजे नवजात के शव बाहर निकाला जा सका. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

जांच में जुटी पुलिस ने आशंका जताई है कि टॉयलेट के कमोड में फंसी मिली नवजात के लड़की होने के चलते प्रसूता और उसके परिजनों द्वारा यह अमानवीय कृत्य किया गया होगा. फिलहाल, पुलिस अस्पताल में आए मरीजों, सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टरों की जांच कर रही है, ताकि संबंधित महिला की पहचान की जा सके.

