Top Business Schools in India: एमबीए करने का है प्लान? देखें भारत के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन

Top Business Schools in India 2025: अगर आप एमबीए करने का सपना देख रहे हैं, तो सही संस्थान चुनना बेहद जरूरी है. भारत में कई मैनेजमेंट स्कूल हैं जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक रैंकिंग में भी अपनी पहचान बना चुके हैं. 2025 में जारी NIRF रैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय सूचियों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय बिजनेस स्कूल दुनिया में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं. आइए जानते हैं टॉप संस्थानों और उनकी रैंकिंग के बारे में...

भारत के टॉप 10 MBA कॉलेज

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी NIRF 2025 रैंकिंग के मुताबिक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद पहले स्थान पर है. इसके बाद IIM बैंगलोर और IIM कोझिकोड का नाम आता है. IIT दिल्ली का मैनेजमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट भी टॉप 5 में शामिल है. बाकी सूची में IIM लखनऊ, IIM मुंबई, IIM कलकत्ता, IIM इंदौर, MDI गुड़गांव और XLRI – ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शामिल हैं.

टॉप 10 संस्थान

IIM अहमदाबाद

IIM बैंगलोर

IIM कोझिकोड

IIT दिल्ली

IIM लखनऊ

IIM मुंबई

IIM कलकत्ता

IIM इंदौर

MDI गुड़गांव

XLRI – ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट



एशिया में भारतीय संस्थानों की बढ़ती ताकत

QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2026 में भारतीय बिज़नेस स्कूलों ने एशिया में शानदार प्रदर्शन किया. IIM बैंगलोर 70.2 स्कोर के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि IIM अहमदाबाद नौवें और IIM कलकत्ता 11वें स्थान पर है. IIM इंदौर, IIM कोझिकोड और IIM लखनऊ भी टॉप 30 में शामिल हैं. XLRI और IIM उदयपुर 43वें रैंक बैंड में हैं, जो उनकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है.

ग्लोबल रैंकिंग में IIM बैंगलोर सबसे आगे

QS ग्लोबल MBA रैंकिंग की ओवरऑल लिस्ट में IIM बैंगलोर 52वें स्थान पर है. IIM इंदौर, IIM कोझिकोड और IIM लखनऊ 151–250 रैंक बैंड में आते हैं. IIM उदयपुर 251–300 बैंड में है. यह दिखाता है कि भारतीय संस्थान धीरे-धीरे ग्लोबल MBA मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- कंबोडिया किडनी कांड: इंजीनियर से अंग तस्कर बना कृष्णा! 1 लाख के कमीशन पर निकलवाता था किडनियां

फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025

फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग में इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB) ने 27वें स्थान के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया. IIM अहमदाबाद 31वें, IIM बैंगलोर 57वें और IIM कलकत्ता 61वें स्थान पर हैं. IIM इंदौर, IIM लखनऊ और XLRI भी टॉप 100 में शामिल हैं. यह रैंकिंग भारतीय बिज़नेस स्कूलों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है.

क्यों अलग हैं ये रैंकिंग?

NIRF जैसी राष्ट्रीय रैंकिंग और QS या FT जैसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अंतर इसलिए है क्योंकि इनके मूल्यांकन के मानदंड अलग होते हैं. जहां NIRF घरेलू पैरामीटर पर ध्यान देता है, वहीं QS और FT ग्लोबल एक्सपोजर, इंटरनेशनल फैकल्टी और प्लेसमेंट पर जोर देते हैं. यही वजह है कि कुछ संस्थान NIRF में टॉप पर होते हैं लेकिन ग्लोबल लिस्ट में नहीं दिखते.