जेल से सरकार, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विवाद तक... अमित शाह आज रखेंगे अपनी बात

गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मौजूदा समय के सबसे अहम राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले हैं. एएनआई को दिए गए इस विशेष इंटरव्यू का प्रसारण सुबह 10 बजे किया जाएगा. माना जा रहा है कि अमित शाह इस बातचीत में 130वें संविधान संशोधन विधेयक, उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपजे विवाद और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बोल सकते हैं.



दरअसल, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में केंद्र सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था. इस विधेयक में एक बड़ा प्रावधान यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री भी किसी आपराधिक मामले में 30 दिनों से ज्यादा हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से हटना होगा. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में जोरदार बहस छिड़ी हुई है. विपक्ष ने इस प्रस्ताव को सरकार के खिलाफ आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है और इसका पुरजोर विरोध कर रहा है.



इसी बीच, उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है. अब आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव पर सभी की नजरें हैं. माना जा रहा है कि अमित शाह इस इंटरव्यू में न केवल इस इस्तीफे पर सरकार का पक्ष साफ करेंगे, बल्कि नए चुनाव की रणनीति पर भी रोशनी डाल सकते हैं.



कुल मिलाकर, आज का यह इंटरव्यू कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और इसके जरिए सरकार की आगे की दिशा का भी संकेत मिल सकता है.