विज्ञापन
विशेष लिंक

जगदीप धनखड़ ने अच्छा काम किया... उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे पर बोले अमित शाह

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है."

Read Time: 3 mins
Share
  • पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर दिया जवाब
  • गृह मंत्री ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि धनखड़ ने सेहत की वजह से इस्तीफा दिया
  • अमित शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

पिछले दिनों जगदीप धनखड़ ने जब अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया तो हर कोई हैरान रह गया. उनके अचानक इस्तीफे को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी बाकी था. लेकिन उन्होंने सभी को चौंकाते हुए अचानक से इस्तीफा दे दिया. हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पूछा कि इस्तीफे देने के बाद से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां गायब है. अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में खुलकर बात की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया कि वे गायब हैं.

धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष को गृह मंत्री का जवाब

एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट में में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "धनखड़ साहब का इस्तीफा अपने आप में स्पष्ट है. उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों तथा सरकार के सदस्यों के अच्छे कार्यकाल के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है." हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा धनखड़ के "नजरबंद" होने के दावे के बारे में पूछे जाने पर, शाह ने कहा कि सच और झूठ की व्याख्या केवल विपक्ष के बयानों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए और उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर हंगामा करने के खिलाफ चेतावनी दी.

ये भी पढ़ें : जेल से नहीं चलेगी सरकार...130वें संविधान संशोधन पर शाह ने खुलकर रखी बात, विपक्ष को दी खुली चुनौती

बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए...

अमित शाह ने कहा, "ऐसा लगता है कि सच और झूठ की आपकी व्याख्या विपक्ष की बातों पर आधारित है. हमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए. धनखड़ एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और उन्होंने संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाया. उन्होंने निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, इस मुद्दे पर ज़्यादा विचार-विमर्श नहीं करना चाहिए." उनकी यह टिप्पणी विपक्षी नेताओं द्वारा अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाने के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने धनखड़ को "चुप" करा दिया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ-साथ उन्हें चुप कराने की भी बात कही गई है.

ये भी पढ़ें : पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा

धनखड़ को लेकर राहुल गांधी का क्या सवाल

धनखड़ को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी केंद्र की आलोचना कर चुके हैं. धनखड़ को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं जब राजा अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हटा सकता था. निर्वाचित व्यक्ति क्या होता है, इसकी कोई अवधारणा ही नहीं है. उसे आपका चेहरा पसंद नहीं आता, इसलिए वह ईडी को केस दर्ज करने को कहता है, और फिर एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर ही खत्म हो जाता है. साथ ही, यह भी न भूलें कि हम एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों कर रहे हैं. कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा, आप जानते हैं, पुराने उपराष्ट्रपति कहां चले गए?" 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amit Shah On Jagdeep Dhankhar Resign, Amit Shah On Jagdeep Dhankhar, Amit Shah Exclusive Interview
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com