दिग्विजय का पोस्ट बहाना, अब अमित शाह का निशाना, बोले- राहुल को मुश्किल है मनाना

दिग्विजय सिंह के कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल बाबा को समझाने की क्षमता मुझमें भी नहीं है. जिसे अपनी पार्टी वाले नहीं समझा सकते,उसे विपक्ष में कैसे समझा सकते हैं भाई? अमित शाह ने आगे कहा कि राहुल बाबा हार से थकिये मत. आप ये जान लीजिए कि आगामी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस की हार तय है.

अमित शाह ने आगे कहा कि 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. कांग्रेस अगर आज इस स्थिति में है तो उसकी वजह ये है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया. घुसपैठियों को रोकने और तीन तलाक का विरोध किया. कांग्रेस ने 370 का विरोध किया. जो जनता को पसंद है राहुल ने हमेशा उसका विरोध किया.अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि राहुल बाबा अभी आप थकिए मत. हार से मत थकिए अभी तो आपको और चुनाव हारना है.

दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. पार्टी के सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके द्वारा RSS की संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह भी चाहते हैं कि कांग्रेस संगठन मज़बूत हो और उसमें अनुशासन बढ़े.

क्या था दिग्विजय सिंह का बयान

बता दें कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कल CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया था, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं.

