Holi Celebration Live Updates: आज पूरे देश में रंगों का सबसे बड़ा पर्व होली उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शहरों और गांवों में रंगों की रौनक छाई रही. लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर, पिचकारियों से रंग बरसाकर और मिठाइयां बांटकर त्योहार का आनंद ले रहे हैं. कई स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकले और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना हुई.

सबसे अधिक उत्साह बच्चों और युवाओं में देखने को मिल रहा है, जो सुबह से ही रंगों में सराबोर नजर आए. बाजारों में रंग, पिचकारी और गुजिया की खरीदारी चरम पर रही. होली का यह पर्व देशभर में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है, और आज भी लोग पुराने गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को 'बुरा न मानो, होली है' कहते हुए गले मिल रहे हैं.

कई राज्यों में प्रशासन ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल रंगों के उपयोग की अपील की गई है.

सोशल मीडिया पर भी होली का जश्न खूब देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपनी रंग-बिरंगी तस्वीरें व वीडियो साझा कर त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं. कुल मिलाकर, होली 2026 पूरे देश में उत्साह, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाई जा रही है, जिसने एक बार फिर प्रेम और एकता का संदेश मजबूत किया है.