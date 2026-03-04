How to make Gulal at home: देशभर में होली की उमंग है. होली के लिए कहीं मिठाइयां तैयार की जा रही हैं तो रहीं रंग-गुलाल लाए जा रहे हैं. लेकिन बाजार के गुलाल सेहत और स्किन दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. कैमिकल मिले गुलाल स्किन को तो खराब करते ही हैं, ये सांस के साथ शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों और शरीर के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में आप बाजार वाले गुलाल को छोड़ कर घर पर ही हर्बल गुलाल तैयार कर सकते हैं. वो भी बस कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स के साथ जो घर पर पहले से ही उपलब्ध रहते हैं. तो चलिए आपको कुछ आसान चीजों के साथ घर पर गुलाल तैयार करने के तरीके बताते हैं. ये स्किन और बालों के लिए फायदेमंद भी होते हैं.

घर पर इस तरह बनाएं गुलाल (Make Gulal like this at home)

हल्दी और अरारोट पाउडर

हल्दी पाउडर और अरारोट पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाएं. हल्दी में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जबकि अरारोट पाउडर स्किन पर हल्का होता है. यह इंग्रीडिएंट्स को एक साथ बांधने में मदद करता है. आप रंग को जितना गहरा करना चाहते हैं उतना हल्दी पाउडर मिलाएं.

चावल का आटा और गुड़हल का पाउडर

सुंदर बैंगनी या मैजेंटा रंग के लिए चावल के आटे को गुड़हल के पाउडर के साथ मिलाएं. गुड़हल का पाउडर अपनी स्किन को पोषण देने वाली खूबियों के लिए जाना जाता है और यह गुलाल में फूलों की खुशबू डालता है. चावल का आटा एक मुलायम टेक्सचर देता है.

कॉर्नस्टार्च और चुकंदर पाउडर

एक वाइब्रेंट गुलाबी या लाल रंग बनाने के लिए कॉर्नस्टार्च को बारीक पिसे हुए चुकंदर पाउडर के साथ मिलाएं. चुकंदर पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एक सुंदर नेचुरल रंग देता है, जबकि कॉर्नस्टार्च एक स्मूद टेक्सचर बनाने में मदद करता है. रंग को गहरा या हल्का जैसा चाहे बनाएं, इसके लिए बीटरूट के पाउडर को अपने हिसाब से मिलाएं.

चने का आटा और पालक पाउडर

हरे गुलाल के लिए चने के आटे को बारीक पिसे हुए पालक पाउडर के साथ मिलाएं. पालक पाउडर विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो इसे स्किन के लिए फायदेमंद बनाता है. चने का आटा एक बेस की तरह काम करता है और ज़्यादा नमी को सोखने में मदद करता है,

गेहूं का आटा और केसर

सुनहरा-पीला रंग बनाने के लिए गेहूं के आटे को पिसे हुए केसर के साथ मिलाएं. ये खूबसूरत रंग बनाता है. केसर अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है. गेहूं का आटा एक स्मूद कंसिस्टेंसी देता है.