विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को पसंद आई धुरंधर, सोशल मीडिया पर कह डाली ये बड़ी बात

आदित्य धर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है और फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर फैंस और आलोचकों की जुबान पर चढ़ रही है. फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को पसंद आई धुरंधर, सोशल मीडिया पर कह डाली ये बड़ी बात
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को पसंद आई धुरंधर
नई दिल्ली:

आदित्य धर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है और फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर फैंस और आलोचकों की जुबान पर चढ़ रही है. फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है. हालांकि फिल्म के विषय को लेकर कुछ विवाद भी हैं. खासकर फिल्म में दिखाई गई राजनीति के साथ पाक प्रायोजित आतंकवाद पर दिखाए गए नजरिया को लेकर भी विरोध हो रहा है.इसी बीच इल्तिजा मुफ्ती ने फिल्म की तारीफ की है, लेकिन ऐसा करने की वजह कुछ और है.

ये भी पढ़ें: 50 साल पहले शोले ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर, जय-वीरू की जोड़ी ने कमाए थे इतने करोड़, मेकर्स भी हो गए थे हैरान

क्या बोलीं इल्तिजा मुफ्ती

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "धुरंधर को लेकर लोगों के बीच बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे यह फिल्म काफी पसंद आई और दिलचस्प लगी. खासकर कास्टिंग एकदम परफेक्ट है. ज़्यादातर हिंसक बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ शोपीस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था. फिल्म बहुत अच्छी बनी है."

क्यों ट्रोल हो रही हैं सौम्या टंडन

इसी फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का रोल निभाने वाली सौम्या टंडन और बाकी एक्ट्रेसेस को भी फिल्म में उनके छोटे रोल के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. यूजर्स का कहना था कि फिल्म में एक्ट्रेस का कोई खास वजूद नहीं है, सबको वीमेन कार्ड प्ले करने के लिए कास्ट किया गया है. इस पर अभिनेत्री ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि फिल्म में भले ही रोल छोटा है, लेकिन बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में समंदर किनारे छोटे कपड़ों में नाचती एक्ट्रेसेस नहीं दिखेंगी. इस फिल्म में ग्लैमर नहीं है.

नेताओं ने की धुरंधर की तारीफ

फिल्म 'एनिमल' भी में तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना को जिस तरह से दिखाया गया, उसके लिए भी आलोचनाएं की गई थी. अभिनेत्रियों के बोल्ड सीन्स की भी काफी चर्चा हुई थी. वहीं, अभी तक जिन भी राजनेताओं और बॉलीवुड स्टार्स ने फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है, उनका मुख्य फोकस मुख्य पुरुष किरदार ही रहे हैं. 
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Review, Movie Dhurandhar, Iltija Mufti, Mehbooba Mufti
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com