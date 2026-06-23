विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: हिमाचल में सतलुज नदी के ऊपर बना लोहे का पुल गिरा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर वाहनों की आवाजाही ठप

पुल के टूटने से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है. (किन्नौर से अनुप चंद की रिपोर्ट)

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
सतलुज नदी में गिरा लोहे का पुल (NDTV)
Himachal Pradesh:

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. टापरी और चोलिंग के बीच उरनी ढांक के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर सतलुज नदी के ऊपर बना एक मजबूत लोहे का पुल अचानक भरभरा कर गिर गया. हादसा इतना भयानक था कि पुल टूटने के वक्त वहां से गुजर रहा एक टिपर भी पुल के साथ ही सीधे सतलुज नदी में जा समाया. घटना का सीसीटीवी सामने आया है, इस खौफनाक हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि टिप्पर चालक सुरक्षित बच गया है और उसे कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं. 

हालांकि एहतियात के तौर पर चालक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वहीं  घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अचानक यह पुल किस वजह से टूटा.

बताया जा रहा है कि जब टिपर वाहन (डंपर) पुल के ऊपर से गुजर रही थी तभी यह हादसा हुआ है. इस वजह से डंपर भी पुल की चपेट में आ गया है. हालांकि मजबूत लोहे का पुल एक वाहन से कैसे गिरा यह बड़ा सवाल है. सवाल यह भी है कि पुल की जांच क्या नहीं की जा रही थी.

राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर वाहनों की आवाजाही ठप

पुल के टूटने से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम न लगे, इसके लिए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए ट्रैफिक रुट में बदलाव किया है. अब सभी प्रकार के वाहनों को वाया उरनी-चोलिंग सड़क मार्ग से भेजा जा रहा है. पुल के टूटने से क्षेत्र का संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसे दोबारा बहाल करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

इस बीच, प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें, किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और यात्रा के लिए निर्धारित किए गए वैकल्पिक मार्ग का ही प्रयोग करें.

यह भी पढ़ेंः हिमाचल के ये 5 छुपे गांव देंगे सुकून का असली एहसास, भीड़-भाड़ से दूर मिलेगा जन्नत जैसा नजारा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Bridge Collapse, Sutlej River, Bridge Collapse, Himachal News, Bridge Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com