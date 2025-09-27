हिमाचल के लाहौल स्पीति में सड़ रहा गोभी, जयराम ठाकुर पहुंचे तो किसानों ने बताया अपना दर्द

हिमाचल प्रदेश में बरसात ने खूब कहर बरपाया है. लाहौल स्पीति में तो सब्ज़ियां खेतों में ही सड़ गई हैं और सड़क बंद होने की वजह से भारी नुक़सान किसानों को झेलना पड़ा है. आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति की सिसु पंचायत का दौरा किया. वहां के हालत देख वो भी परेशान हो गए. गोभी की फसल इस बार बंपर हुई, लेकिन आपदा में सड़कें बंद होने की वजह से बाज़ार तक नहीं पहुंच पाई. अब खेतों में ही सड़ रही हैं. पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने का ख़तरा अलग से मंडरा रहा है. फसलें सड़ जाने की वजह से किसानों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

वहीं दिल्ली में गोभी 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है. नोएडा में तो और भी ज्यादा कीमत लग रही है. नोएडा में कीमत 160 रुपये किलो तक है. अन्य सब्जियों के रेट भी काफी महंगे हो गए हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश में गोभी खेतों में सड़ रहा है. बारिश के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं. इसके कारण किसान अपना माल बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. इतनी ज्यादा मात्रा में गोभी घर में रखने की जगह नहीं है. लिहाजा खेत में ही पड़े-पड़े सड़ रही है.

जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति पहुंचे तो किसानों ने उन्हें अपने खेतों में बर्बाद हो रही गोभी की फसल दिखाई. किसानों ने अपने नुकसान के बारे में भी उन्हें बताया. पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किसानों की इस दुर्दशा पर दुख जताते हुए राज्य सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक किया जाए. साथ ही किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए. उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार को दी गई मदद के बारे में भी किसानों को अवगत कराया. साथ ही भरोसा दिया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और उनकी समस्याओं पर काम करेगी.