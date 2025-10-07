हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में समय से पहले हुई बर्फबारी, तापमान सामान्य से 6–14 डिग्री तक घटा

हिमाचल प्रदेश में समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई. जानकारी के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत में ही पर्वतीय ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है. लाहौल-स्पिति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. शिमला जिले के चूड़धार और चांशल पीक पर भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है.

चंबा जिले में भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं. अक्टूबर में बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्टेशनों के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. अधिकांश क्षेत्रों का अधिकतम तापमान सामान्य से 6-14 डिग्री सेल्सियस तक कम चल रहा है. लाहौल-स्पिति के केलांग व किंन्नौर जिला के कई इलाकों में तापमान शून्य डिग्री से नीचे पहुंच गया हैं.

उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का असर है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि अक्टूबर के आरंभ में बर्फबारी वर्ष 2018 में केलांग में दर्ज की गई थी. यहां 11 अक्टूबर को बर्फबारी हुई थी लेकिन इस बार यह बर्फबारी 5-7 अक्तूबर के बीच हुई है. हालांकि, अक्टूबर के तीसरे व चाैथे सप्ताह में साल 2023 व 2024 को छोड़कर रिहायशी इलाकों में बर्फबारी होती रही है.

केलांग में तापमान शून्य से नीचे चल रहा है. आज भी प्रदेश के अधिकतर स्थानों में बारिश का दौर जारी रहेगा. 9 अक्टूबर तक मौसम खराब बने रहने का अनुमान है जबकि 10 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. हिमाचल प्रदेश में समय से पहले बर्फ़बारी और बारिश को मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कहा है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सूक्खु ने कहा कि राज्य में मौसम के असामान्य बदलावों के संकेत स्पष्ट दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि “हिमाचल प्रदेश में सर्दियां पहले शुरू हो गई हैं, जो क्लाइमेट चेंज का स्पष्ट असर है. बरसात भी सामान्य से ज्यादा हुई है. हमने यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री के सामने भी उठाया था, और केंद्र की एक विशेषज्ञ टीम हिमाचल भेजी गई थी. इस समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.