हिमाचल: धौलाधार की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर

- हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पश्चिम विक्षोभ के कारण मंगलवार देर शाम से बर्फबारी शुरू हो गई है.
- प्रदेश के मैदानी इलाकों में देर शाम तेज हवा के साथ हल्की बारिश और आंधी का दौर जारी रहा.
- प्रदेश के अधिकतम तापमान में एक से दो और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई.
हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो गया है. मंगलवार देर शाम से ही प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया और वहीं मैदानी इलाकों में भी देर शाम से ही तेज हवाओं और गर्जना के साथ हल्की बारिश भी हुई. मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया था. हालांकि दोपहर तक निचले इलाकों में मौसम हल्का साफ हुआ है, लेकिन उपरी इलाके अभी भी बादलों के आगोश में ही हैं.
प्रदेश के कांगड़ा जिले के धौलाधार की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं. लाहौल स्पीति के नॉर्थ पोर्टल और ऊपरी क्षेत्रों में कल देर शाम से बर्फबारी हो रही है. वहीं कांगड़ा के मैदानी इलाकों में देर शाम आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई, जो सुबह तक जारी रही. हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो गया है.
क्या है मौसम विभाग का अलर्ट
गौरतलब है कि मौसम विभाग ने चंबा जिले में ओलावृष्टि और कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में आंधी का यलो अलर्ट जारी किया था. वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में यह बदलाव आ रहा है.
तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास बढ़ गया है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है. इससे धीरे-धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है.
मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर किसानों और पर्यटकों से. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बर्फबारी और फिसलन का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी है.
