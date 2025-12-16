हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है मौसम का अलग मिजाज, कहीं गिर रही हैं बर्फ तो कहीं खिली है धूप

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौसम का तिहरा मिजाज देखने को मिल रहा है.जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है तो कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में धूप खिली हुई है. इस वजह से राज्य की कई पहाड़ियां अभी भी बर्फ से नहीं ढंक पाई हैं. जबतक पहाड़ियां बर्फ से नहीं ढकेंगी, मैदानी इलाकों को कोहरे से निजात नहीं मिलेगी.

हिमाचल में कहां खिली है धूप और कहां गिर रही है बर्फ

सबसे पहले बात कांगड़ा जिले की करें तो यहां पर धूप खिली हुई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बार धौलाधार की पहाड़ियां बर्फ के इंतजार में हैं. बर्फ के बिना ये पहाड़ बिल्कुल मैदान दिख रहे हैं. ऊपरी क्षेत्रों को बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक,लाहौल की ऊंची चोटियों, जैसे बारालाचा, कुंजुम दर्रा, शिकुंला दर्रा आदि पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया है. शिंकुला दर्रे पर बर्फबारी के बीच पर्यटक जम कर मस्ती कर रहे हैं. वहीं इस बर्फबारी के बाद के दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं दिख रहे हैं. बर्फबारी के बाद, संपूर्ण लाहौल घाटी भीषण शीतलहर की चपेट में है. इससे पारा काफी नीचे गिर गया है.

हिमाचल के निचले इलाके ठंड से परेशान

वहीं अगर निचले क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटन नगरी शिमला के मुकाबले अब राज्य के निचले शहर अधिक ठंडे हो रहे हैं. ऊना, धर्मशाला, मनाली, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जैसे क्षेत्रों में रात का तापमान शिमला से भी नीचे चला गया है. मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है. बिलासपुर में घना,जबकि मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बिलासपुर और मंडी क्षेत्रों में घने कोहरे का विशेष अलर्ट जारी किया है. वहीं कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां अभी भी बर्फ के इंतजार में हैं, जब तक ये पहाड़ियां बर्फ से नहीं ढकती हैं.मैदानी क्षेत्रों को कोहरे से निजात मिलने को संभावना नहीं है.

