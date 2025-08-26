बादल फटा, सैलाब आया, बह गया ट्रक... हिमाचल से जम्मू तक तबाही के 5 खौफनाक वीडियो

हिमाचल से जम्मू-कश्मीर तक, बारिश-बाढ़ से हाहाकार.
- हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मंगवार को बादल फटने से भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई.
- जम्मू-कश्मीर के डोडा क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक सैलाब आ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.
- हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी में भारी उफान है और नदी की ऊंची लहरें आसपास के इलाकों के लिए खतरा हैं.
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है. कई जगहों पर मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मंगवार को बादल फट गया. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल (Himachal Pradesh Cloud Burst) फट गया है. वहीं जम्मू-कश्मीर के डोडा में भी बादल फटने से सैलाब आ गया है.
बारिश और बाढ़ के बीच हिमाचल में ब्यास नदी भी उफान पर है. मौसम विभाग के अलर्ट के बीच नदी में उठती ऊंची लहरें डरा देने वाली हैं.
हिमाचल में उफान पर ब्यास नदी...#HimachalPradesh pic.twitter.com/zE4L6Lqyim— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
किन्नौर के पानवी नाले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने सतलुज का रूख मोड़ दिया जिससे सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों को खतरा बढ़ गया हैं.
हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से ब्यास नदी का क्या हाल है, ये ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है.सोमवार रात को तो ब्यास नदी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बहने लगी थी.
#WATCH मंडी (हिमाचल प्रदेश): भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2025
वीडियो ड्रोन से लिया गया है। pic.twitter.com/ZzAR8FH1zs
ओडिशा के सुंदरगढ़ में बाढ़ का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां बाढ़ के पानी में एक ट्रेलर ट्रक बह गया. इस हादसे में चालक लापता हो गया है.
ओडिशा के सुंदरगढ़ में बाढ़ के पानी में बह गया ट्रेलर ट्रक, चालक लापता#Odisha pic.twitter.com/SixoSAsGIZ— NDTV India (@ndtvindia) August 26, 2025
