बादल फटा, सैलाब आया, बह गया ट्रक... हिमाचल से जम्मू तक तबाही के 5 खौफनाक वीडियो

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है. कई जगहों पर मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मंगवार को बादल फट गया. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल (Himachal Pradesh Cloud Burst) फट गया है. वहीं जम्मू-कश्मीर के डोडा में भी बादल फटने से सैलाब आ गया है.

बारिश और बाढ़ के बीच हिमाचल में ब्यास नदी भी उफान पर है. मौसम विभाग के अलर्ट के बीच नदी में उठती ऊंची लहरें डरा देने वाली हैं.

किन्नौर के पानवी नाले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने सतलुज का रूख मोड़ दिया जिससे सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों को खतरा बढ़ गया हैं.

हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से ब्यास नदी का क्या हाल है, ये ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है.सोमवार रात को तो ब्यास नदी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बहने लगी थी.

ओडिशा के सुंदरगढ़ में बाढ़ का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां बाढ़ के पानी में एक ट्रेलर ट्रक बह गया. इस हादसे में चालक लापता हो गया है.