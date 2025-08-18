हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, 12 बैठकों का होगा आयोजन

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. यह सत्र 2 सितंबर तक चलेगा. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी. साथ ही उन्‍होंंने बताया कि यह 14वीं विधानसभा का नौवां सत्र होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी. उन्‍होंने कहा कि यह अब तक का चौथा सबसे बड़ा मॉनसून सत्र होगा.

इससे पहले 1962 में प्रथम विधानसभा का मॉनसून सत्र 13 बैठकों का रहा था. वहीं 1968 में द्वितीय विधानसभा का 15 बैठकों का और 2009 में 11वीं विधानसभा का 17 बैठकों का सत्र आयोजित हुआ था.

14वीं विधानसभा में अब तक 73 बैठकें

उन्होंने बताया कि 14वीं विधानसभा में अब तक 73 बैठकें हो चुकी हैं और इस सत्र के बाद यह आंकड़ा 85 बैठकों तक पहुंच जाएगा.

उन्‍होंने बताया कि अब तक सदस्यों से 830 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 679 तारांकित प्रश्न और 151 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. इसके अलावा विभिन्न नियमों के तहत 28 सूचनाएं भी मिली हैं.

हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख विषय

पठानिया ने बताया कि सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं में प्रमुख विषय हिमाचल में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से हुए नुकसान शामिल हैं. कुलदीप पठानिया ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले 18 अगस्त को 12 बजे सर्वदलीय बैठक होगी.