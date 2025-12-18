विज्ञापन
हिजाब विवाद: "हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देता", यूपी के मंत्री संजय निषाद पर भड़के इम्तियाज जलील

Hijab Controversy: हिजाब विवाद में घिरे सीएम नीतीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है. इसके बाद एसएसजी ने सीएम की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया.

Hijab Controversy: एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ बेहद कड़ा और तीखा रुख अपनाया है. यवतमाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जलील ने कहा कि अगर संजय निषाद उनके सामने होते, तो वह उनका "एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते."

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक मुस्लिम युवती का हिजाब खींचते नजर आ रहे थे. इस घटना पर टिप्पणी करते हुए यूपी के मंत्री संजय निषाद ने विवादित बयान दिया था. निषाद ने कहा था, "नकाब छू दिया तो इतना हंगामा हो गया, कहीं और छू देते तब क्या होता?" हालांकि, चौतरफा घिरने के बाद संजय निषाद ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी और कहा था कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था.

"महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं"

संजय निषाद की माफी के बावजूद इम्तियाज जलील का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उन्होंने यवतमाल की सभा में इसे महिलाओं की गरिमा से जोड़ते हुए कहा, "जो लोग हमारी महिलाओं की गरिमा का अपमान करते हैं, हम उनके हाथ तोड़ देंगे. ऐसे बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता."

सीएम नीतीश की बढ़ी सुरक्षा

बताते चलें कि 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचते दिख रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद से ही राजनीति गरम है. वहीं, इसके बाद हिजाब विवाद में घिरे सीएम नीतीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है. इसके बाद एसएसजी ने सीएम की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया.

