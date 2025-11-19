लखनऊ में 21.77 करोड़ की हेरोइन बरामद, चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.110 किलोग्राम हेरोइन जब्त की. इस हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 21.77 करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, चारबाग रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थ की यह सबसे बड़ी बरामदगी है, जिसे सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया.

DRI को सूचना मिली थी कि न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली यात्रा कर रही ट्रेन में दो महिलाएं भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आ रही हैं. जिसके बाद टीम ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर रणनीति के तहत जाल बिछाया. ट्रेन के पहुंचते ही अधिकारियों ने दोनों महिला यात्रियों की गुप्त रूप से पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया. जांच के दौरान उनके सामान की तलाशी ली गई.

कपड़ों के भीतर छिपाई थी हेरोइन

सामान के भीतर कपड़ों और दैनिक उपयोग की चीजों के बीच बड़ी सफाई से छिपाए गए कई पैकेट मिले. पैकेटों में सफेद पाउडरनुमा पदार्थ भरा था. फील्ड टेस्टिंग किट से जांच में यह पदार्थ हेरोइन निकला. बरामदगी के बाद DRI अधिकारियों ने दोनों महिलाओं को मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत गिरफ्तार कर लिया.

जांच में जुटे अधिकारी

अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े इस मामले में आगे कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए जांच तेज कर दी गई है. पकड़ी गई खेप कहां से लाई गई, किसे सप्लाई होनी थी और इसमें कौन-कौन शामिल है, इन सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है.

DRI का कहना है कि यह कार्रवाई उत्तर भारत में बढ़ती ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है.