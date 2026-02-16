सावधान! एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश, लौटेगी ठंड?

देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा है. आधी फरवरी बीती है लेकिन मार्च-अप्रैल वाली गर्मी का ऐहसास होने लगा है.दिन में इतनाी तेज धूप निकल रही है कि गर्म कपड़े तो बदन से जैसे गायब ही हो गए हैं. यही हाल रहा तो जल्द ही गर्म कपड़े बैग में पैक हो जाएंगे. हालांकि इस बीच मौसम में उतार-चढ़ाव की स्थिकि बनी हुई है. वहीं गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी की चेतावनी,ये हाल देश के अलग-अलग राज्यों का है. दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है.

कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

वहीं 16 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. IMD ने 18 फरवरी के लिए हल्की बारिश का अनुमान जताया है. दिल्ली के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. इस दौरान पूरे हफ्ते 5 से 10 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि 16 फरवरी को आसमान साफ रहेगा. 18 फरवरी को बादल छाये रह सकते हैं.

Weather Warning | 17–18 Feb 2026 !



According to India Meteorological Department, a fresh Western Disturbance may bring rain/snow in the Western Himalayan region and rain & thunderstorms across northwest India plains.



Plan travel carefully & stay prepared for sudden weather… pic.twitter.com/htrTScScsB — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 15, 2026

कैसा रहेगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मौसम?

17 और 18 फरवरी को दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बज्रपात हो सकता है. पहाड़ों पर भी मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 16 फवरी को उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है. 17-18 फरवरी तक यह और भी तेज हो सकती है.

कैसा रहेगा यूपी और एमपी का मौसम?

पश्चिमी विक्षोभ का असर 16 फरवरी से यूपी में भी देखने को मिलेगा. शाम से ही कुछ जगहों पर बाछल छायेरह सकते हैं साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है. बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. मध्य प्रदेश में भी 18 और 19 फरवरी को आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है. इस दौरान डमान और निकोबार आइलैंड्स में भी बारिश के आसार हैं.