6 घंटे में जलप्रलय.. हर तरफ पानी-पानी, आखिर कोलकाता में क्यों हुई इतनी बारिश ; पूजा पंडालों में भी जलजमाव

- कोलकाता में पिछले 24 घंटे में 247.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 22 दिनों की कुल बारिश से अधिक है.
- इस भारी बारिश के कारण शहर में सात लोगों की मौत हुई और कई इलाकों में पानी भर गया है.
- बारिश से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हुई और ट्रेन तथा मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा है.
सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को इंद्र भगवान की नजर लग गई है. दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटा शहर सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार तक इतनी बारिश की मार झेला है कि जो रिकॉर्ड बन गया है. दरअसल, शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 247.4 मिलीमीटर बारिश हो गई है. दिलचस्प बात ये है कि 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच कोलकाता में 176 मिलीमीटर बारिश हुई थी. जो इस दौरान होने वाली बारिश के सामान्य स्तर से 16 फीसदी कम थी। पर अचानक इंद्र भगवान ने ऐसी आंखें तरेरी कि पूरा शहर पानी-पानी हो गया है.
आईएमडी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार, शहर में पिछले 22 दिनों में जितना बारिश हुई है, उससे ज्यादा बारिश तो महज एक दिन में हो गई है. इस जल प्रलय के कारण शहर में सात लोगों की मौत हो गई है. निचले इलाकों में पानी भर गया है. कई इलाकों में पानी भरने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है. ट्रेन और मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा है.
सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है. मेयर ने बताया कि अगर शहर में आगे कोई बारिश नहीं होती है तब सबकुछ सामान्य होने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे.
आखिर क्यों हुई इतनी बारिश?
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरपूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तटीय इलाकों, हुगली, हावड़ा और कोलकाता में जोरदार बारिश हुई है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इन इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने की संभावना जताई है.
6 घंटे में सब पानी-पानी
कोलकाता और इसके उपनगरीय इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर जब नींद से जागा तो उसे हर तरफ पानी-पानी ही नजर आ रहा था. सबसे ज्यादा बारिश बालीगंज (295mm), गरियाहटा (262mm), जाधवपुर (258mm), अलीपुर (240mm) और मुकुंदापुरा (280mm) में हुई है.
