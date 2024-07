दिल्ली-नोएडा में झमाझम बारिश, सुबह-सुबह अंधेरा, उमस और चिपचिपी गर्मी से मिलेगी राहत?

दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बुधवार तड़के सुबह हल्की बारिश देखी गई. साउथ दिल्ली के आरके पुरम के आसपास के हिस्से में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद और भी कई इलाकों में सुबह-सुबह काले बादल देखने को मिले और साथ ही तेज बारिश भी हुई. भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों के लिए बारिश को लेकर येलो एलर्ट जारी किया है.

बुधवार सुबह-सुबह तेज बारिश होने के कारण दिल्ली एनसीआर की कई सड़कों पर पानी भर गया है. साथ ही कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है. दरियागंज में भारी बारिश होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया है.

इससे पहले सोमवार को अचानक दिल्ली एनसीआर के लोगों ने मौसम में बदलाव देखा था जब एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, शहर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है.

#WATCH | Noida, UP: Heavy rain lashes parts of the city.



