नशे में धुत था सिपाही, पलवल में तेज रफ्तार कार से 3 स्कूली बच्चों को कुचला, 2 की मौके पर मौत

मृतक बच्चों के पिता ने कहा कि हरियाणा पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल नरेश कुमार ने उनके बच्चों को टक्कर मारी. वह नशे में था और नई गाड़ी में सवार था. टक्कर मारने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा.

हरियाणा के पलवल में कार से कुचलने से दो बच्चों की मौत.
  • हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार कार ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को टक्कर मारी, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई.
  • कार चला रहा पुलिसकर्मी नशे में था और टक्कर मारने के बाद वहां से भागने की कोशिश कर रहा था.
  • स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी को करीब 500 मीटर पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.
पलवल:

हरियाणा के पलवल जिले में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल (Pawal Children Crushed) दिया. इस घटना में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक की हालत गंभीर है. कार चला रहा शख्स एक पुलिसकर्मी था, जो नशे में धुत था. वह बच्चों को टक्कर मारकर वहां से भाग ही रहा था कि आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को मामले की खबर दे दी. पुलिस जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया. वह चाहते थे कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही हो.

घायल बच्चा रोहतक PGI रेफर

दो बच्चों की मौत से मौके पर फिलहाल तनाव का माहौल है. आसपास के थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. दोनों बच्चों के शवों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया है. वहीं, घायल बच्चे को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है.यह मामला पलवल जिले के हथीन खंड के गांव उटावड़ का है. मृतक बच्चों के पिता शाहबुद्दीन ने बताया कि उनका परिवार नूरिया मोहल्ले में रहता है. उनके 3 बच्चे उटावड़ के निजी स्कूल गरीबा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे. इनमें अयान (5), अहसान (7) और अरजान (9) शामिल थे. उन्होंने बताया कि आयान और अहसान पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे. छुट्टी के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए सड़क पर आए तो एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी, इसमें अयान और अहसान की मौत हो गई, जबकि, अरजान की हालत गंभीर है.

बच्चों को टक्कर भाग रहा था पुलिसकर्मी

बच्चों के पिता का कहना है कि उनके बच्चों को नरेश कुमार ने टक्कर मारी. वह हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कॉन्स्टेबल तैनात है. वह नशे में था और नई गाड़ी में सवार था. टक्कर मारने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा. इसके बाद लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और करीब 500 मीटर आगे जाकर उसे रोक लिया.

आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार

शाहबुद्दीन ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी लोगों से झगड़ा कर रहा था. वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने तीन बच्चों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया. वह अकड़ रहा था और लोगों को पुलिस की वर्दी की धौंस दिखा रहा था. इसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई. इस मामले पर हथीन डीएसपी महेंद्र वर्मा का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मेडिकल कराया गया है. इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.

