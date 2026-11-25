फरीदाबाद में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 19 वर्षीय अरुणा सिंह के रूप में हुई है, जो बी.कॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी. उसका शव शहर के एक OYO होटल के कमरे से बरामद किया गया. पुलिस को इस मामले में उसके पड़ोसी विपिन यादव पर हत्या का संदेह है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार अरुणा सोमवार सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. उसके भाई ने उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था. परिवार की उससे आखिरी बार दोपहर करीब 3 बजे बात हुई. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने धौज थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

होटल में साथ रुके थे दोनों

जांच में सामने आया कि विपिन यादव ने मेट्रो स्टेशन से अरुणा को अपने साथ लिया और दोनों एक OYO होटल में पहुंचे. पुलिस के मुताबिक दोनों ने होटल में एक कमरा लिया था. अगले दिन होटल के कमरे से अरुणा का शव बरामद हुआ, जबकि विपिन वहां से गायब था.

पुलिस को मौके से एक कथित नोट भी मिला है, जिस पर विपिन के हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है. इस नोट में कथित रूप से छात्रा की हत्या करने का जिक्र किया गया है और खुद की जान देने की बात भी लिखी गई है.

कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला

प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, जिनके आधार पर इसे हत्या का मामला माना जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार होटल के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. वहीं शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा को कथित तौर पर चूहे मारने वाला जहर दिया गया था. हालांकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

परिवार का था गहरा भरोसा

इस मामले का सबसे भावुक पहलू यह है कि आरोपी बताया जा रहा युवक परिवार के बेहद करीब था. पुलिस के मुताबिक कोविड महामारी के दौरान विपिन यादव के माता-पिता की मौत हो गई थी. उस समय अरुणा के पिता शंभू सिंह ने उसकी मदद की थी.

परिजनों का कहना है कि शंभू सिंह ने विपिन को बेटे की तरह सहारा दिया. उसे रहने की जगह दी, भोजन कराया और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी की. परिवार को कभी यह अंदाजा नहीं था कि जिस युवक पर उन्होंने भरोसा किया, उसी पर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगेगा.

प्रेम संबंध की भी चर्चा

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि इलाके में दोनों के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा थी. हालांकि परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. फिलहाल हत्या के मामले में विपिन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

आरोपी की तलाश में जुटीं चार टीमें

धौज थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना के पीछे की असली वजह और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल अरुणा की मौत ने परिवार, दोस्तों और पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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