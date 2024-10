हरियाणा चुनाव में हार से नाराज कांग्रेस जाएगी EC , कहा- ये सिस्टम की जीत, लोकतंत्र की हार

हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम (Haryana Assembly Election Results) में तमाम एग्जिट पोल को दरकिनार कर भाजपा ने जीत दर्ज की है. अपनी हार से नाराज कांग्रेस ने कहा है कि यह सिस्‍टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस परिणाम पर हैरानी जताते हुए कहा कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हरियाणा में इतना अप्रत्‍याशित परिणाम आएगा. उन्‍होंने कहा कि हम इसे स्‍वीकार नहीं कर सकते हैं. हम चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे.

हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "यदि एक लाइन में कहा जाए तो यह सिस्टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं ... हम शिकायतें इकट्ठा कर रहे हैं. हमारे उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और अब भी दे रहे हैं. आगामी दिनों में हम इन सभी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे. इस तरह का परिणाम धरातल पर कहीं नजर नहीं आया. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हरियाणा में इतना अप्रत्याशित परिणाम आएगा. हम सब हैरान हैं."

