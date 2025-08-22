चुनाव आयोग में कैसे मिलती है नौकरी और कितनी मिलती है पहली सैलरी, जानिए यहां

ECI Job Tips and 1st Salary : देश में लोकतंत्र का मजबूत आधार चुनाव प्रक्रिया है, और इसे सही तरह से चलाने का जिम्मेदारी चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) पर है. इन दिनों आयोग बिहार चुनाव को लेकर काफी चर्चा में है. चुनाव आयोग में काम करना महज एक नौकरी नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का मौका भी है. अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग में नौकरी (How to Get a Job in ECI) कैसे मिलती है और पहली सैलरी (Election Commission First Salary) कितनी होती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है.

चुनाव आयोग में नौकरी कैसे मिलती है

1. प्रत्यक्ष भर्ती - Direct Recruitment

चुनाव आयोग में अलग-अलग पदों के लिए UPSC, SSC या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती होती है. जैसे- सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, DEO, टेक्निकल स्टाफ और कई अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सेलेक्शन किया जाता है.

2. अंतरिम और संविदा पद - Contractual Post

चुनाव आयोग में कई पद अस्थायी या संविदा आधारित होते हैं, जैसे फील्ड ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, चुनावी सहायक. इनके लिए सेलेक्शन आम तौर पर योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर होता है.

3. इंटरनल ट्रांसफर्स या डेप्यूटेशन - Internal Transfers and Deputation

कई सरकारी अधिकारी अन्य विभागों से चुनाव आयोग में डेप्यूटेशन पर आते हैं. यह मुख्य रूप से IAS, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या अन्य केंद्रीय सर्विसेज के अधिकारियों के लिए होता है.

चुनाव आयोग में नौकरी की योग्यता और जरूरी स्किल्स

शैक्षणिक योग्यता: ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (चुनाव आयोग में नौकरी के लिए जरूरी योग्यता पद के हिसाब से अलग होती है.)

सॉफ्ट स्किल्स: कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रशासनिक समझ

तकनीकी स्किल्स: कंप्यूटर, डेटा हैंडलिंग, MS ऑफिस, GIS या मैपिंग (कुछ पदों के लिए)

चुनाव आयोग में पहली सैलरी कितनी होती है

चुनाव आयोग में पदों की सैलरी पद और अनुभव पर निर्भर करती है. यहां दी गई सैलरी केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के अनुसार अनुमानित है और समय के साथ अपडेट होती रहती है.

अनुमानित पैकेज इस तरह है-

असिस्टेंट: शुरुआती सैलरी करीब 44,900 रुपए

सेक्शन ऑफिसर: 47,600 रुपए

डेटा एंट्री ऑपरेटर: 25,500 रुपए

इलेक्टोरल असिस्टेंट (Contractual): 25,000-30,000 रुपए

चुनाव आयोग में नौकरी करने के फायदे

1. सरकारी नौकरी होने के कारण नौकरी परमानेंट और सुरक्षित रहती है.

2. लोकतंत्र की मुख्य प्रक्रिया में काम करने का सम्मान मिलता है.

3. संविदा पदों से स्थायी पदों तक प्रमोशन की संभावना रहती है.

4. सैलरी के अलावा HRA, ट्रैवल अलाउंस, पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.