तब तक माला नहीं पहनूंगा... जोशीले अंदाज में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने क्यों ली प्रतिज्ञा

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत बेहद जोशीले अंदाज में नजर आए. उन्‍होंने कहा कि जब तक मैं उत्तराखंड में भाजपा का सूपड़ा साफ नहीं कर देता हूं, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा.

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत बेहद जोशीले अंदाज में नजर आए.
  • वरिष्‍ठ नेता हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में BJP का सूपड़ा साफ नहीं करने तक माला नहीं पहनने की प्रतिज्ञा ली है.
  • हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में किसी भी सभा में मैं अपने गले में माला नहीं पहनूंगा.
  • कार्यक्रम में अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तालियां बजाते हुए हरक सिंह रावत के जोश को समर्थन देते नजर आए.
देहरादून:

उत्तराखंड के वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पूरे जोश में नजर आए. इस दौरान कांग्रेस नेता ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया और कहा कि जब तक मैं उत्तराखंड में भाजपा का सूपड़ा साफ नहीं कर देता हूं, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा. रावत के इस अंदाज को देखकर उनके साथी नेता ताली बजाते नजर आए. 

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हरक सिंह रावत का जोशीला अंदाज देखने को मिला. साथ ही इस कार्यक्रम में उन्‍होंने एक प्रतिज्ञा ली. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हरक सिंह रावत माला को अपने हाथ में लिए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनकी बुलंद आवाज सुनाई देती है.

किसी कार्यक्रम में माला नहीं पहनूंगा: रावत

कार्यक्रम के दौरान हरक सिंह रावत कहते हैं कि जब तक मैं उत्तराखंड में भाजपा का सूपड़ा साफ नहीं कर देता हूं, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा. किसी भी कार्यक्रम में किसी भी सभा में मैं अपने गले में माला नहीं पहनूंगा. 

इस दौरान वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता औेर अन्‍य कार्यकर्ता तालियां बजाते नजर आ रहे हैं. इनमें पूर्व मुख्‍यमंत्री हरीश रावत भी नजर आ रहे हैं. 

CBI जांच में क्‍लीन चिट मिलने का दावा

हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने एनडीटीवी के साथ एक्‍सक्‍लूसिव बातचीत में दावा किया था कि कॉर्बेट पार्क में पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई ने उन्‍हें क्लीन चिट दे दी है. साथ ही कहा था कि जब मैं दोषी नहीं था तो मेरा नाम कैसे आता. वहीं जमीन मामले में ईडी की जांच को चुनौती देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि ईडी दोष सिद्ध कर दे तो अपनी पेंशन से 30 लाख रुपए ईडी के डायरेक्टर-डिप्टी डायरेक्टर को दूंगा.  

