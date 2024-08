'न्याय में देरी...', डॉक्टर रेप-हत्या मामले में हरभजन सिंह ने बंगाल सरकार को लिखी खुली चिट्ठी

पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी (APP) के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है. उन्होंने इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ 'त्वरित और निर्णायक कार्रवाई' करने का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. इस जघन्य अपराध के दोषियों को कानून का सामना करना होगा और सजा ऐसी होनी चाहिए जो सबक सिखाने वाली हो.

With deep anguish over delay in justice to the Kolkata rape and murder victim, the incident which had shaken the conscience of all of us, I have penned a heartfelt plea to the Hon'ble Chief Minister of West Bengal , Ms. @MamataOfficial Ji and Hon'ble @BengalGovernor urging them… pic.twitter.com/XU9SuYFhbY