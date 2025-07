पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ अजय देवगन की ये तस्वीर वायरल, क्या है इसका सच ?

23 जुलाई 2025 की सुबह सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया. इस तस्वीर में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ इंग्लैंड में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं. यह तस्वीर विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2024 के दौरान ली गई थी लेकिन हाल के दिनों में फिर से वायरल हो गई. सोशल मीडिया पर लोग अजय देवगन और शाहिद अफरीदी की मुलाकात पर सवाल उठाने लगे.

क्या है अजय देवगन और शाहिद अफरीदी की फोटो का सच ?

वायरल तस्वीर उस समय की है जब अजय देवगन WCL 2024 के फाइनल मैच को देखने बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम गए थे. यह मैच भारत चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की. अजय जो WCL के को-ओनर भी हैं, उस दौरान स्टेडियम में मौजूद थे और शाहिद अफरीदी से मुलाकात हुई. दोनों के बीच बातचीत और तस्वीरें खेल भावना का हिस्सा थीं, लेकिन समय के साथ इसके मायने बदल गए. खास तौर पर तब, जब हालिया आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और कई पूर्व क्रिकेटरों ने WCL 2025 के भारत-पाकिस्तान मैच से नाम वापस ले लिया.

सैन्य अधिकारी ने शेयर की फोटो

लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने अपने एक्स प्रोफाइल पर तस्वीर शेयर करते हुए अपनी राय रखी. उन्होंने लिखा, क्या देश के लिए मरने की जिम्मेदारी केवल सैनिकों पर है?

Is it only for the soldiers to die for India?



Jai Hind 🇮🇳 https://t.co/HIP7QpGHHY