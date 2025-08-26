विज्ञापन
बजरंगबली थे पहले अंतरिक्षयात्री.... बच्चों ने आर्मस्ट्रांग का लिया नाम तो बोले अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने दुनिया के पहले अंतरिक्षयात्री को लेकर ऐसा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऊना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया.

  • अनुराग ठाकुर ने छात्रों से कहा कि हनुमान जी दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे
  • यह बयान ऊना के जवाहर नवोदय विद्यालय में नेशनल स्पेस डे प्रोग्राम के दौरान छात्रों से संवाद में दिया गया
  • वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले इंसान थे
ऊना:

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो हनुमान जी को दुनिया का पहला अंतरिक्षयात्री बता रहे हैं. बच्चों द्वारा नील आर्मस्ट्रांग का नाम लिए जाने के बीच ठाकुर ने ये बात कही. अनुराग ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वो छात्रों से कह रहे हैं कि बजरंगबली पहले अंतरिक्ष यात्री थे. कई राजनीतिक दलों ने अनुराग ठाकुर के इस बयान की निंदा की है और इसे भ्रमित करने वाला बयान बताया है. वैेसे पहले अंतरिक्षयात्री सोवियत संघ के यूरी गागरिन थे. 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छात्रों से देश की हजारों साल पुरानी परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति को अहमियत देने की भी अपील की. ठाकुर ने यह बात ऊना शहर के जवाहर नवोदय विद्यालय में नेशनल स्पेस डे प्रोग्राम में छात्रों से संवाद के दौरान कही. सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ठाकुर पूछ रहे हैं, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला शख्स कौन था?'

कुछ छात्रों ने जवाब दिया- ‘नील आर्मस्ट्रांग', इस पर ठाकुर ने कहा, उन्हें तो लगता है कि हनुमान जी थे.' दरअसल, सोवियत संघ के एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले इंसान थे. वोस्तोक-1 स्पेसक्रॉफ्ट से उन्होंने 301 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर 90 मिनट तक धरती की परिक्रमा की थी. वीडियो क्लिप डीएमके सांसद कनिमोई ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह चिंताजनक है. विज्ञान कोई पौराणिक कथा नहीं है. कक्षाओं में युवाओं को गुमराह करना ज्ञान, तर्क और संविधान की वैज्ञानिक सोच की भावना का अपमान है.

